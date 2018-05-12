В полицию за помощью обратилась 63-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее украли велосипед стоимостью в 4500 рублей. Транспортное средство пенсионерка оставила в подъезде дома.

Прибывшие полицейские приступили к расследованию. Они опросили соседей, а также проверили на причастность людей, которые …