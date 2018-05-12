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Сельчанин украл у предпринимателя бензопилу в Самарской области
Сотрудники полиции в Безенчукском районе раскрыли кражу бензопилы. О преступлении сообщил местный предприниматель. Мужчина пояснил, что обнаружил пропажу во время проверки сохранности имущества в гараже после увольнения водителя. Ущерб он оценил в 10 тысяч рублей.
Предполагаемый 21-летний преступник был задержан по …
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11 мая 2018, 03:16
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Мужчина угнал у пенсионерки велосипед в Тольятти
В полицию за помощью обратилась 63-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее украли велосипед стоимостью в 4500 рублей. Транспортное средство пенсионерка оставила в подъезде дома.
Прибывшие полицейские приступили к расследованию. Они опросили соседей, а также проверили на причастность людей, которые …
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10 мая 2018, 03:05
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Мужчина украл девять сковородок из торгового центра в Тольятти
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7 мая 2018, 03:01
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Парня, обокравшего инвалида, будут судить в Жигулевске
В Жигулевске завершено расследование в отношении 20-летнего парня, которого обвиняли в краже денег у инвалида.
Потерпевший познакомился со злоумышленником на остановке общественного транспорта в марте этого года. Мужчина пояснил, что хочет продать магнитофон. Молодой человек, в свою очередь, заявил, что готов …
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7 мая 2018, 11:39