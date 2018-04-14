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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Фура снесла бетонное ограждение при подъезде к Жигулевской ГЭС

Фура снесла бетонное ограждение при подъезде к Жигулевской ГЭС

Вчера, 13 апреля, на улице Магистральная Комсомольского района Тольятти случилось серьёзное ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях при подъезде к плотине Жигулевской ГЭС фура налетела на бетонное ограждение, после чего сдвинула защитные блоки и смяла забор. Сообщение о ДТП 

14 апреля 2018, 03:01
4 машины столкнулись в Самаре в районе Южного моста

4 машины столкнулись в Самаре в районе Южного моста

Сегодня, 14 апреля, в Самаре произошло еще одно серьезное ДТП. Как передает «Комсомольская правда Самара» со ссылкой на очевидцев, в районе Южного моста столкнулись сразу четыре автомобиля. По словам свидетелей, не обошлось без пострадавших, на месте ДТП работала «скорая 
14 апреля 2018, 02:36
Грузовик съехал и опрокинулся в кювет в Самарской области

Грузовик съехал и опрокинулся в кювет в Самарской области

Утром 12 апреля в Большечерниговском районе Самарской области произошло ДТП с участием большегруза. 29-летний водитель автомобиля «Mercedes» ехал по дороге Самара - Большая Черниговка в направлении границы с Казахстаном. На одном из участков трассы мужчина не справился с управлением и 

13 апреля 2018, 03:35
Маршрутка и легковушка столкнулись в Сызрани

Маршрутка и легковушка столкнулись в Сызрани

11 апреля в Сызрани произошло ДТП с участием общественного транспорта. Водитель маршрутного микроавтобуса Citroen ехал по улице Интернациональной. На светофоре около Ильинского моста путь ему преградила «пробка». Мужчина решил объехать затор слева и свернуть на улицу Набережную.

Маневр получился 
11 апреля 2018, 12:26
По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову

По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову

В ночь на понедельник, 2 апреля в Тольятти произошла автоавария. 28-летний водитель на «Subaru Forester» ехал по Автозаводскому шоссе. На перекрестке с улицей А. Кудашева он начал делать поворот налево. При этом мужчина не пропустил «Mazda CX-5», за рулем которого 

3 апреля 2018, 03:04
Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб

Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб

Утро 2 апреля в Сызрани не обошлось без аварий. ДТП произошло примерно в 06:30 в центральной части города напротив станции «Скорой помощи». Toyota Corolla, ехавшая со стороны улицы Володарского, врезалась в столб. В результате удара пострадали два человека, сидевшие в 
2 апреля 2018, 09:08
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