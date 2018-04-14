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Фура снесла бетонное ограждение при подъезде к Жигулевской ГЭС
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14 апреля 2018, 03:01
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4 машины столкнулись в Самаре в районе Южного моста
Сегодня, 14 апреля, в Самаре произошло еще одно серьезное ДТП. Как передает «Комсомольская правда Самара» со ссылкой на очевидцев, в районе Южного моста столкнулись сразу четыре автомобиля. По словам свидетелей, не обошлось без пострадавших, на месте ДТП работала «скорая …
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14 апреля 2018, 02:36
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Грузовик съехал и опрокинулся в кювет в Самарской области
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13 апреля 2018, 03:35
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Маршрутка и легковушка столкнулись в Сызрани
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11 апреля 2018, 12:26
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По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову
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3 апреля 2018, 03:04
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Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб
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2 апреля 2018, 09:08