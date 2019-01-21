В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения В понедельник, 21 января, в областной столице на обратный трубопровод переведены 11 многоквартирных домов по улицам Гаражной, Революционной и проспекту Карла Маркса, а также одно медицинское и два учебных заведения. Ремонтные работы проводят около дома №185а по проспекту Карла Маркса. …