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Снег, метель и ветер: самарцев предупреждают об ухудшении погоды
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21 января 2019, 05:56
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В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения
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21 января 2019, 04:50
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В Самаре столкнулись такси: травмы получила пассажирка
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21 января 2019, 04:22
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Полицейские нашли у пассажира маршрутки в Тольятти марихуану в брюках
Необычную находку обнаружили сотрудники ДПС у пассажира маршрутки на контрольно-пропускном пункте полиции «Рубеж» в Комсомольском районе. Шофер автобуса нарушил правила, полицейские остановили его. Во время беседы силовики заметили, что пассажир микроавтобуса заметно нервничал, и решили обыскать мужчину. Во время осмотра …
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21 января 2019, 03:17
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В Самаре удалось сохранить голубые ели на Молодогвардейской
Коммунальщики завершили ремонт на водоводе диаметром 900 мм, который снабжает питьевой водой жителей центральных районов Самары. Напомним, что на прошлой неделе произошел технологический сбой около дома № 215 по улице Молодогвардейской. Коммунальщикам нужно было отремонтировать трубы, но над ними росли …
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21 января 2019, 10:53
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В Тольятти пассажирский поезд врезался в автомобиль
Утром в воскресенье, 20 января, случилось ЧП на железной дороге в Самарской области. В 10:40 на перегоне Химзаводская - Тольятти водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся пассажирским поездом. Как рассказали представители Куйбышевской железной дороги, машинист поезда применил …
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21 января 2019, 10:01
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Под Октябрьском под лед провалился снегоход
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21 января 2019, 08:19
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Редчайшее ДТП: На Чернореченской снегоуборочный трамвай протаранил «беху»
В ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 января, в Самаре произошло редчайшее ДТП. Снегоуборочный трамвай протаранил легковушку. Фото с места происшествия очевидцы выложили в паблике «ДТП Самара» соцсети ВКонтакте. По словам свидетелей, пострадавших в этой аварии …
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20 января 2019, 03:38
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Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.
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20 января 2019, 03:02
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Фура раздавила «Приору» в жутком ДТП на трассе М-5 между Сызранью и Тольятти
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20 января 2019, 02:33
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В Самаре грузовик протаранил машину скорой: пострадали 4 человека
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18 января 2019, 04:05
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