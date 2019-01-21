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Материалы по теме:

Снег, метель и ветер: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Снег, метель и ветер: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

В Самарской области снова непогода и метели: с вечера понедельника, 21 января, до второй половины вторника на территории региона обещают небольшой и умеренный, местами сильный снег и слабую метель. Будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 м/с, на дорогах местами 
21 января 2019, 05:56
В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения

В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения

В понедельник, 21 января, в областной столице на обратный трубопровод переведены 11 многоквартирных домов по улицам Гаражной, Революционной и проспекту Карла Маркса, а также одно медицинское и два учебных заведения. Ремонтные работы проводят около дома №185а по проспекту Карла Маркса. 
21 января 2019, 04:50
В Самаре столкнулись такси: травмы получила пассажирка

В Самаре столкнулись такси: травмы получила пассажирка

В воскресенье, 20 января, в Промышленном районе Самары столкнулись два автомобиля такси. В половине восьмого утра 54-летний водитель ехал на иномарке KIA Rio по улице Вольской в сторону Ново-Вокзальной. Напротив дома №94 по Вольской автомобилист при включении разрешающего сигнала светофора 
21 января 2019, 04:22
Полицейские нашли у пассажира маршрутки в Тольятти марихуану в брюках

Полицейские нашли у пассажира маршрутки в Тольятти марихуану в брюках

Необычную находку обнаружили сотрудники ДПС у пассажира маршрутки на контрольно-пропускном пункте полиции «Рубеж» в Комсомольском районе. Шофер автобуса нарушил правила, полицейские остановили его. Во время беседы силовики заметили, что пассажир микроавтобуса заметно нервничал, и решили обыскать мужчину. Во время осмотра 
21 января 2019, 03:17
В Самаре удалось сохранить голубые ели на Молодогвардейской

В Самаре удалось сохранить голубые ели на Молодогвардейской

Коммунальщики завершили ремонт на водоводе диаметром 900 мм, который снабжает питьевой водой жителей центральных районов Самары. Напомним, что на прошлой неделе произошел технологический сбой около дома № 215 по улице Молодогвардейской. Коммунальщикам нужно было отремонтировать трубы, но над ними росли 
21 января 2019, 10:53
В Тольятти пассажирский поезд врезался в автомобиль

В Тольятти пассажирский поезд врезался в автомобиль

Утром в воскресенье, 20 января, случилось ЧП на железной дороге в Самарской области. В 10:40 на перегоне Химзаводская - Тольятти водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся пассажирским поездом. Как рассказали представители Куйбышевской железной дороги, машинист поезда применил 
21 января 2019, 10:01
Под Октябрьском под лед провалился снегоход

Под Октябрьском под лед провалился снегоход

На Волге в районе Октябрьска под лед ушел снегоход. Это произошло напротив района Костычи. Несколько отдыхающих поехали на снегоходе по Волге в сторону островов, техника благополучно добралась до острова Зеленя, но совсем неподалеку от него лед оказался непрочным и снегоход 
21 января 2019, 08:19
Редчайшее ДТП: На Чернореченской снегоуборочный трамвай протаранил «беху»

Редчайшее ДТП: На Чернореченской снегоуборочный трамвай протаранил «беху»

В ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 января, в Самаре произошло редчайшее ДТП. Снегоуборочный трамвай протаранил легковушку. Фото с места происшествия очевидцы выложили в паблике «ДТП Самара» соцсети ВКонтакте. По словам свидетелей, пострадавших в этой аварии 
20 января 2019, 03:38
Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.

Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.

15-летний парень погиб на месте. 16-летняя школьница выжила. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Сегодня, 20 января, она скончалась.
20 января 2019, 03:02
Фура раздавила «Приору» в жутком ДТП на трассе М-5 между Сызранью и Тольятти

Фура раздавила «Приору» в жутком ДТП на трассе М-5 между Сызранью и Тольятти

ДТП произошло на трассе М-5 «Урал» между Валами и Переволоками. В районе Большой Рязани перевернулась фура, перегородив проезд по магистрали. По предварительной версии сотрудников полиции, ВАЗ-2104 тащил на жесткой сцепке иномарку, в один из моментов их занесло. Ехавшая сзади «Приора» 
20 января 2019, 02:33
В Самаре грузовик протаранил машину скорой: пострадали 4 человека

В Самаре грузовик протаранил машину скорой: пострадали 4 человека

В четверг, 17 января, в Советском районе Самары произошла авария с участием кареты скорой помощи. В 03:30 19-летний водитель грузовика Dong Feng ехал по улице Гагарина в направлении Запорожской. По данным регионального ГУ МВД, он не сумел проконтролировать движение своего 
18 января 2019, 04:05
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