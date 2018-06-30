Плюс 35 в тени: В Самаре для посетителей фан-зоны организуют «душ» передает официальный сайт фестиваля.



Медики мероприятия подготовили для посетителей мероприятия рекомендации, как вести себя … В жару, которая установилась в последние дни в Самаре, для посетителей фан-зоны на площади Куйбышева организуют «душ». Проще говоря, всех желающих волонтеры польют водой,Медики мероприятия подготовили для посетителей мероприятия рекомендации, как вести себя