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Материалы по теме:

В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области судебные приставы арестовали спецтехнику. Это произошло после того, как крестьянское фермерское хозяйство задолжало одной из промышленных компаний 320 тысяч рублей за удобрения и семена.

Поставщик обратился в суд с заявлением о взыскании долга по договору. Суд 
10 декабря 2018, 02:34
В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»

В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»

В понедельник, 10 декабря, стартовала продажа клубных абонементов на оставшиеся домашние матчи «Крыльев Советов» в весенней части российской премьер-лиги. Входной документ на 6 заключительных игр сезона 2018/2019, в том числе на встречи с казанским «Рубином» и столичным «Спартаком», обойдется от 
10 декабря 2018, 01:22
«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт

«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт

Вступил в силу приговор молодому человеку, который планировал устроить теракт в Чапаевске. 20-летнего парня террористы завербовали через интернет, а выяснить это удалось сотрудникам Управления ФСБ по региону.

Житель Чапаевска попал под влияние запрещенной в России международной террористической организации «Исламское 
10 декабря 2018, 12:50
«Снова двойня»: в Самарском зоопарке родились котята леопарда

«Снова двойня»: в Самарском зоопарке родились котята леопарда

В воскресенье, 9 декабря, в Самарском зоопарке родились малыши — очаровательные котята леопарда.

- Самка дальневосточного леопарда Фелиция снова стала мамой! Поздравляем ее с двойней, - написали сотрудники Самарского зоопарка в соцсети. 

Правда, традиционный конкурс на лучшие имена для новых 
10 декабря 2018, 11:59
Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной

Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной

Поздно вечером в воскресенье, 9 декабря, в Промышленном районе Самары произошла авария. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой в 21:49 столкнулись «Лада Гранта» и иномарка «Тойота». После удара иномарка врезалась в дорожное ограждение, а отечественная легковушка - выкатилась на трамвайные 
10 декабря 2018, 11:40
«Это не вспышка, а случай группового заболевания»: врачи о кори в Самаре

«Это не вспышка, а случай группового заболевания»: врачи о кори в Самаре

На текущий момент в Самаре корью болеют 5 человек. Заболевание зарегистрировано среди сотрудников гипермаркета «Лента» в ТЦ «Аврора». Всего с начала года в регионе отмечено 18 лабораторно подтверждённых случаев кори. Об этом в понедельник, 10 декабря, на специальном брифинге рассказала 
10 декабря 2018, 11:20
Официально: корью в Самарской области заболели 5 человек

Официально: корью в Самарской области заболели 5 человек

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало информацию  в соцсетях о вспышке кори. По данным ведомства, на данный момент в областном центре от этого недуга сейчас страдают только 5 человек. Все они изолированы и госпитализированы. Летальных случаев нет.

В данный момент ситуация находится 

9 декабря 2018, 12:34
Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта

Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта

В Севилье только что родившую женщину разрубило лифтом. Как рассказывают европейские СМИ, в этот день медики решили перевести пациентку после родов со второго этажа на третий. Когда ее на коляске наполовину вкатили в лифт, двери неожиданно захлопнулись, и конструкция начала 

21 августа 2017, 12:41
Британцы составили портреты идеальных мужчины и женщины

Британцы составили портреты идеальных мужчины и женщины

В Великобритании пациенты центра по трансплантации волос Crown Clinic составили портреты идеальных мужчины и женщины. 1000 клиентов клиники составляли образ из лиц знаменитых личностей, которые когда-либо делали пластику.
Портрет идеальной женщины был составлен из волос Дженнифер Энистон, носа Меган Фокс, 

2 декабря 2014, 12:53
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