В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы



Поставщик обратился в суд с заявлением о взыскании долга по договору. Суд … В Самарской области судебные приставы арестовали спецтехнику. Это произошло после того, как крестьянское фермерское хозяйство задолжало одной из промышленных компаний 320 тысяч рублей за удобрения и семена.Поставщик обратился в суд с заявлением о взыскании долга по договору. Суд