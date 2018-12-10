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В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы
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10 декабря 2018, 02:34
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В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»
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10 декабря 2018, 01:22
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«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт
Вступил в силу приговор молодому человеку, который планировал устроить теракт в Чапаевске. 20-летнего парня террористы завербовали через интернет, а выяснить это удалось сотрудникам Управления ФСБ по региону.
Житель Чапаевска попал под влияние запрещенной в России международной террористической организации «Исламское …
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10 декабря 2018, 12:50
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«Снова двойня»: в Самарском зоопарке родились котята леопарда
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10 декабря 2018, 11:59
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Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной
Поздно вечером в воскресенье, 9 декабря, в Промышленном районе Самары произошла авария. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой в 21:49 столкнулись «Лада Гранта» и иномарка «Тойота». После удара иномарка врезалась в дорожное ограждение, а отечественная легковушка - выкатилась на трамвайные …
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10 декабря 2018, 11:40
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«Это не вспышка, а случай группового заболевания»: врачи о кори в Самаре
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10 декабря 2018, 11:20
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Официально: корью в Самарской области заболели 5 человек
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало информацию в соцсетях о вспышке кори. По данным ведомства, на данный момент в областном центре от этого недуга сейчас страдают только 5 человек. Все они изолированы и госпитализированы. Летальных случаев нет.
В данный момент ситуация находится …
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9 декабря 2018, 12:34
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Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта
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21 августа 2017, 12:41
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Британцы составили портреты идеальных мужчины и женщины
В Великобритании пациенты центра по трансплантации волос Crown Clinic составили портреты идеальных мужчины и женщины. 1000 клиентов клиники составляли образ из лиц знаменитых личностей, которые когда-либо делали пластику.
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2 декабря 2014, 12:53