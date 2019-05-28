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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. 
28 мая 2019, 01:47
В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ. 

- Вместе со щитами пропали стойки ограждений, дорожные знаки и сигнальные фонари. Ущерб составил порядка 300 тысяч рублей, - 
28 мая 2019, 01:09
Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Во вторник, 28 мая, в Самаре произошла очередная коммунальная авария: на улице Мирной в Кировском районе областной столицы забил 20-метровый фонтан воды. Судя по всему, гейзер появился прямо на проезжей части, на парковке у одного из административных зданий, по соседству 
28 мая 2019, 12:03
Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников 
28 мая 2019, 11:40
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за игру с ЦСКА

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за игру с ЦСКА

Председатель совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов прокомментировал итоги матча со столичным ЦСКА. Игра завершилась с разгромным для волжан счетом 6:0. Теперь самарский клуб занимает 13-е место и сразится с «Нижним Новгородом» за право сыграть в сезоне-2019/20 в 
27 мая 2019, 08:49
«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
На финал Кубка России на «Самара Арену» пришли более 38 тысяч человек

На финал Кубка России на «Самара Арену» пришли более 38 тысяч человек

В среду, 22 мая, финальный матч Олимп Кубка России собрал 38 018 зрителей на самарском стадионе. Такие цифры назвали в официальном Твиттере Российского футбольного союза. К слову, стадион «Самара Арена», построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, вмещает 
23 мая 2019, 03:44
«Слишком шумели»: в Самаре задержали более 50 фанатов «Локомотива»

«Слишком шумели»: в Самаре задержали более 50 фанатов «Локомотива»

В среду, 22 мая, из одного из заведений общепита столицы 63-го региона в полицию доставили 54 человека. Их личности были установлены, правоохранители их опросили и отпустили. Проверка началась после того, как поступила жалоба сотрудников кафе на шумное поведение посетителей,
23 мая 2019, 08:42
Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы

Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы

На стадионе "Самара-Арена" начался финальный матч Олимп Кубка России по футболу сезона 2018-2019. За второй по значимости трофей после чемпионского титула сражаются московский "Локомотив" и "Урал " из Екатеринбурга. 
Хрустальная чаша с серебряными ручками общим весом 17 килограммов. Изготовлена в 2010 
22 мая 2019, 09:01
Матч «Крыльев Советов» и «Спартака» стал первым по популярности в 29 туре РПЛ

Матч «Крыльев Советов» и «Спартака» стал первым по популярности в 29 туре РПЛ

Матч между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком» стал самым посещаемым в 29 туре Российской премьер-лиги. На него пришли 37 276 зрителей. Напомним, что в субботу, 18 мая, на стадионе «Самара Арена» волжане принимали соперников из «Спартака». Матч закончился поражением 
21 мая 2019, 09:05
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