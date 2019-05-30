Нападающий футбольного клуба «Крылья Советов» стал лучшим игроком Футбольной национальной лиги в апреле. За него проголосовали как представители ФНЛ, так и болельщики. Среди последних поддержку 21-летнему футболисту оказали 29,2% участников голосования.

Стоит отметить, что в апреле Александр Соболев провел в минувшем …