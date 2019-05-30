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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
В Самаре перекроют 5 улиц из-за футбольного матча

В Самаре перекроют 5 улиц из-за футбольного матча

В воскресенье, 2 июня, в столице 63-го региона будет перекрыто пять улиц - в частности, ограничат движение по улице Дальней от Московского шоссе до Арена 2018, по Проездам № 7, 8,10,12. Напомним, что в этот день на стадионе «Самара 
31 мая 2019, 10:01
Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

В понедельник, 27 мая, футболисты самарских «Крыльев Советов» и их наставники собрались на клубной базе и начали подготовку к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом». Игроки, принимавшие участие в прошлом матче, провели восстановительную тренировку, а спортсмены, которые находились на скамейке 
28 мая 2019, 12:48
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за игру с ЦСКА

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за игру с ЦСКА

Председатель совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов прокомментировал итоги матча со столичным ЦСКА. Игра завершилась с разгромным для волжан счетом 6:0. Теперь самарский клуб занимает 13-е место и сразится с «Нижним Новгородом» за право сыграть в сезоне-2019/20 в 
27 мая 2019, 08:49
«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах. Теперь уже точно

«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах. Теперь уже точно

После домашнего поражения от  столичного «Спартака» единственным шансом самарского клуба избежать продолжения сезона в играх с амбициозными выходцами из ФНЛ была бы победа уже потерявшего место в премьер-лиге красноярского «Енисея» над московским «Динамо».
 
Не случилось. Динамовцы дважды вели 
19 мая 2019, 06:25
«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» в Грозном

«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» в Грозном

«Крылья Советов» вышли на матч против грозненского клуба, который стремится в еврокубки, в 

12 мая 2019, 08:53
Александр Соболев стал лучшим игроком ФНЛ в апреле

Александр Соболев стал лучшим игроком ФНЛ в апреле

Нападающий футбольного клуба «Крылья Советов» стал лучшим игроком Футбольной национальной лиги в апреле. За него проголосовали как представители ФНЛ, так и болельщики. Среди последних поддержку 21-летнему футболисту оказали 29,2% участников голосования.

Стоит отметить, что в апреле Александр Соболев провел в минувшем 

14 мая 2018, 03:07
«Крылья Советов» обыграли «Факел» в групповом этапе Кубка ФНЛ

«Крылья Советов» обыграли «Факел» в групповом этапе Кубка ФНЛ

13 февраля в рамках второго тура группового этапа Кубка Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» провели поединок с воронежским «Факелом». Большая часть игры прошла под контролем волжан, однако это не обернулось большим количеством забитых мячей. Единственный гол в ворота «Факела» 

13 февраля 2018, 04:42
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