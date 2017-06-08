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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 июня 2017г 
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В День России на самарской набережной выступит Uma2rman

В День России на самарской набережной выступит Uma2rman

В День России центром праздничных торжеств в Самаре станет вторая очередь Набережной. Там с 11 по 12 июня пройдет Межрегиональный фестиваль «ВолгаФест». Посетителей будут развлекать сразу на двух сценах.

В рамках музыкальной программы выступят более 20 коллективов из Самары, 
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"The Anthology Of Blues": грандиозное блюзовое шоу D'Black Blues Orchestra в Ереване

Ереван встречает грандиозное блюзовое шоу D'Black Blues Orchestra. Специально в честь 99-летия Первой Республики известный интернациональный коллектив подготовил новую концертную программу "The Anthology Of Blues", в которую вошли лучшие хиты блюзового наследия. На сцене музыканты из Испании, Франции, Швеции. Одну 
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В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной группы D'Black Blues Orchestra

В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной группы D'Black Blues Orchestra

В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной интернациональной группы D'Black Blues Orchestra. Музыканты представят самарским меломанам свою новую программу "The Anthology Of Blues", в которую вошли самые яркие композиции мирового блюзового наследия. Место проведения - самарская набережная.
А 

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Стали известны подробности завтрашнего выступления D'Black Blues Orchestra в Ереване

Стали известны подробности завтрашнего выступления D'Black Blues Orchestra в Ереване

Завтра, 3 июня, на главной площади Еревана на сцену в составе известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra выйдут 14 музыкантов во главе с лидером группы Владимиром Аветисяном, которые сыграют на 25 музыкальных инструментах. Об этом блюзмены рассказали журналистам на пресс-конференции.

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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra представят в Ереване грандиозное блюзовое шоу в честь 99-летия Первой Республики

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra представят в Ереване грандиозное блюзовое шоу в честь 99-летия Первой Республики

Открытый концерт состоится 3 июня в 18.00 на площади Республики.
Специально для столицы Армении Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra подготовили программу, в которую вошли самые яркие композиции мирового блюзового наследия. Именно в Ереване состоится премьера шоу «The Anthology of 

21 мая 2017, 07:07
Коллектив ТРК «ТЕРРА» поздравляет Владимира Аветисяна с днем рождения!

Коллектив ТРК «ТЕРРА» поздравляет Владимира Аветисяна с днем рождения!

2 апреля свой день рождения отмечает почетный гражданин Самары и один из самых успешных российских топ-менеджеров Владимир Аветисян. 
2 апреля 2017, 02:12
В Самаре начался благотворительный вечер D’Black Blues Orchestra

В Самаре начался благотворительный вечер D’Black Blues Orchestra

В эти минуты в ресторане Виноград в Самаре начался благотворительный вечер с участием известной интернациональной группы D’Black Blues Orchestra и ее лидера Владимира Аветисяна. Мероприятие проходит при поддержке самарского бюро Русфонда, все собранные сегодня средства пойдут на медикаменты и перевязочные 
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Самарцы подняли 8-тонный автобус №34, чтобы быстрее попасть домой с салюта

Самарцы подняли 8-тонный автобус №34, чтобы быстрее попасть домой с салюта

Необычная история произошла в Самаре в ночь с воскресенья на понедельник, с 12 на 13 июня, когда многие сотни горожан возвращались домой после просмотра праздничного салюта. Поскольку на улице Красноармейской ремонтируют трамвайные пути, а дорога была заполнена толпой и припаркованными 
13 июня 2016, 03:57
В Самаре на Дне России выступил Валерий Кипелов, есть фото

В Самаре на Дне России выступил Валерий Кипелов, есть фото

Сегодня на площади им. Куйбышева концертную программу завершала группа "Кипелов". Около часа исполняла свои хиты, в том числе "Беспечный ангел", "Я свободен" и "Воля и разум". Самарцы подпевали, кричали и аплодировали. Многие снимали выступление своего кумира на телефоны. Валерий Кипелов 
13 июня 2016, 12:35
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