Накануне Дня России, 11 июня, Владимир Аветисян и интернациональная группа D'Black Blues Orchestra выступят в Самаре в рамках Межрегионального фестиваля «ВолгаФест», который пройдет на второй очереди набережной, на главной сцене. Классические блюзы в исполнении D'Black Blues Orchestra обретают новое, порой совершенно необычное звучание. Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra подготовили программу, в которую вошли самые яркие композиции мирового блюзового наследия.
11 июня, 19:30. Вторая очередь набережной. Владимир Аветисян и интернациональная группа D'Black Blues.
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В День России центром праздничных торжеств в Самаре станет вторая очередь Набережной
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8 июня 2017, 04:53
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В День России на самарской набережной выступит Uma2rman
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6 июня 2017, 01:05
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"The Anthology Of Blues": грандиозное блюзовое шоу D'Black Blues Orchestra в Ереване
Ереван встречает грандиозное блюзовое шоу D'Black Blues Orchestra. Специально в честь 99-летия Первой Республики известный интернациональный коллектив подготовил новую концертную программу "The Anthology Of Blues", в которую вошли лучшие хиты блюзового наследия. На сцене музыканты из Испании, Франции, Швеции. Одну …
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3 июня 2017, 10:16
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В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной группы D'Black Blues Orchestra
В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной интернациональной группы D'Black Blues Orchestra. Музыканты представят самарским меломанам свою новую программу "The Anthology Of Blues", в которую вошли самые яркие композиции мирового блюзового наследия. Место проведения - самарская набережная.
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2 июня 2017, 05:30
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Стали известны подробности завтрашнего выступления D'Black Blues Orchestra в Ереване
Завтра, 3 июня, на главной площади Еревана на сцену в составе известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra выйдут 14 музыкантов во главе с лидером группы Владимиром Аветисяном, которые сыграют на 25 музыкальных инструментах. Об этом блюзмены рассказали журналистам на пресс-конференции.
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2 июня 2017, 04:33
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra представят в Ереване грандиозное блюзовое шоу в честь 99-летия Первой Республики
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21 мая 2017, 07:07
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Коллектив ТРК «ТЕРРА» поздравляет Владимира Аветисяна с днем рождения!
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2 апреля 2017, 02:12
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В Самаре начался благотворительный вечер D’Black Blues Orchestra
В эти минуты в ресторане Виноград в Самаре начался благотворительный вечер с участием известной интернациональной группы D’Black Blues Orchestra и ее лидера Владимира Аветисяна. Мероприятие проходит при поддержке самарского бюро Русфонда, все собранные сегодня средства пойдут на медикаменты и перевязочные …
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26 марта 2017, 06:58
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Самарцы подняли 8-тонный автобус №34, чтобы быстрее попасть домой с салюта
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13 июня 2016, 03:57
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В Самаре на Дне России выступил Валерий Кипелов, есть фото
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13 июня 2016, 12:35