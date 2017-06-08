В День России центром праздничных торжеств в Самаре станет вторая очередь Набережной Там с 11-го по 12-е июня пройдет Межрегиональный фестиваль «ВолгаФест». Посетителей будут развлекать сразу на двух сценах. В рамках музыкальной программы выступят более 20 коллективов из Самары, Белоруссии и Германии.

11 июня в 19.30 на главной сцене выступят Владимир Аветисян …