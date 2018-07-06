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224 тысячи болельщиков ЧМ-2018 в июне посетили Самару
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6 июля 2018, 04:33
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Перед матчем Россия-Хорватия появится своя фан-зона в Тольятти
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6 июля 2018, 12:54
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4 место по объему турпотока занимает Самара среди 11 городов-организаторов
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6 июля 2018, 10:41
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На второй сбор в Австрию вылетели самарские «Крылья Советов»
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6 июля 2018, 08:35
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Стало известно, когда откроется вход на стадион «Самара Арена» в день матча Англия-Швеция
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5 июля 2018, 02:32
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После ЧМ-2018 изменится схема движения транспорта у стадиона «Самара Арена»
После окончания чемпионата мира по футболу в Самаре планируют изменить транспортную логистику около нового стадиона.
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5 июля 2018, 11:15