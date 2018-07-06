На второй сбор в Австрию вылетели самарские «Крылья Советов» В четверг, 5 июля, игроки и тренерский штаб «Крыльев Советов» собрались в Москве, а затем вылетели на второй летний учебно-тренировочный сбор в Австрию. Самарская команда остановится в местечке Гайнбург и сыграет четыре контрольных матча. … - Готовиться к сезону в Австрии «Крылья