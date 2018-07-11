Болельщик из Англии пропал во время ЧМ-2018 в Самаре Болельщик из Англии Дуглас Мортон пропал во время ЧМ-2018 в России. Он исчез 24 июня после игры между сборными Англии и Панамы в Нижнем Новгороде. … "Мы просим всех следить за подданным Англии Дугласом Мортоном. В последний раз его видели в Самаре,