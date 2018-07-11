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Болельщик из Англии пропал во время ЧМ-2018 в Самаре
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11 июля 2018, 12:38
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Опубликована программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 11 июля
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11 июля 2018, 09:42
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Сборная Швейцарии может вернуться после ЧМ-2018 в Самарскую область
Сборная Швейцарии может использовать базу в Тольятти - стадион "Торпедо" и гостиницу "Лада-Резорт" для подготовки к кубковым встречам команды в дальнейшем.
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11 июля 2018, 08:26
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Гастрономической столицей России стала на один день Самара
Самара на один день стала гастрономической столицей России. На набережной Волги под Некрасовским спуском раскинулась экспозиция фестиваля-путешествия, где рестораторы в специальных машинах готовили блюда разных регионов страны. За месяц караван из 11 мобильных стрит-фудтраков преодолел расстояние практически в 10 тыс …
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10 июля 2018, 05:46
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Юные «гвардейцы» побывали на матче ЧМ-2018 на «Самара Арене»
В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» прошел матч четвертьфинала ЧМ-2018. За победу сражались сборные Англии и Швеции, игра завершилась поражением шведов со счетом 2:0.
Вместе с тысячами российских и иностранных болельщиков на матче побывали участники оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального …
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9 июля 2018, 05:13
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Сколько денег заплатят «Крылья Советов» за каждый матч на «Самара Арене»
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6 июля 2018, 05:21
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Коза Забияка предсказала, кто победит в матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Самаре
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6 июля 2018, 03:55
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4 место по объему турпотока занимает Самара среди 11 городов-организаторов
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6 июля 2018, 10:41