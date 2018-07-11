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Материалы по теме:

Болельщик из Англии пропал во время ЧМ-2018 в Самаре

Болельщик из Англии пропал во время ЧМ-2018 в Самаре

Болельщик из Англии Дуглас Мортон пропал во время ЧМ-2018 в России. Он исчез 24 июня после игры между сборными Англии и Панамы в Нижнем Новгороде. 
 
"Мы просим всех следить за подданным Англии Дугласом Мортоном. В последний раз его видели в Самаре, 
11 июля 2018, 12:38
Опубликована программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 11 июля

Опубликована программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 11 июля

В среду, 11 июля, Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева откроется для гостей в 20:00, то есть за два часа до начала игры между сборными Англии и Хорватии. Напомним, что команды-соперницы сразятся за путевку в полуфинал в столичных «Лужниках».

Участники 
11 июля 2018, 09:42
Сборная Швейцарии может вернуться после ЧМ-2018 в Самарскую область

Сборная Швейцарии может вернуться после ЧМ-2018 в Самарскую область

Сборная Швейцарии может использовать базу в Тольятти - стадион "Торпедо" и гостиницу "Лада-Резорт" для подготовки к кубковым встречам команды в дальнейшем. 
 
"Тренерский штаб сборной Швейцарии высоко оценил условия, которые были обеспечены для тренировок и проживания команды в Тольятти и высказал пожелание 
11 июля 2018, 08:26
Гастрономической столицей России стала на один день Самара

Гастрономической столицей России стала на один день Самара

Самара на один день стала гастрономической столицей России. На набережной Волги под Некрасовским спуском раскинулась экспозиция фестиваля-путешествия, где рестораторы в специальных машинах готовили блюда разных регионов страны. За месяц караван из 11 мобильных стрит-фудтраков преодолел расстояние практически в 10 тыс 

10 июля 2018, 05:46
Юные «гвардейцы» побывали на матче ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Юные «гвардейцы» побывали на матче ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» прошел матч четвертьфинала ЧМ-2018. За победу сражались сборные Англии и Швеции, игра завершилась поражением шведов со счетом 2:0.

Вместе с тысячами российских и иностранных болельщиков на матче побывали участники оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального 

9 июля 2018, 05:13
Сколько денег заплатят «Крылья Советов» за каждый матч на «Самара Арене»

Сколько денег заплатят «Крылья Советов» за каждый матч на «Самара Арене»

За право провести матч Премьер-лиги на стадионе "Самара Арена" после окончания Мундиаля клубу "Крылья Советов" придется выкладывать немалые суммы -  по 5-7 миллионов рублей. Спортивный объект будет принадлежать компании "Спорт Ин" до 2019 года, пока не завершатся некоторые работы на 

6 июля 2018, 05:21
Коза Забияка предсказала, кто победит в матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Самаре

Коза Забияка предсказала, кто победит в матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Самаре

В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» сразятся за путевку в полуфинал ЧМ-2018 сборные Англии и Швеции. На матче за свои команды будут болеть около 9 тысяч иностранных болельщиков — 5,5 тысяч шведов и 3,5 тысяч англичан. Игра начнется 
6 июля 2018, 03:55
4 место по объему турпотока занимает Самара среди 11 городов-организаторов

4 место по объему турпотока занимает Самара среди 11 городов-организаторов

Сейчас Самара находится на 4 месте среди городов-организаторов по числу туристов, приехавших на матчи ЧМ-2018. Данные были опубликованы Федеральным агентством по туризму. За первые две недели Мундиаля турпоток в Самару составил 224 тысячи человек. В среднем, рост турпотока по 11 
6 июля 2018, 10:41
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