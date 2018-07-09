В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» прошел матч четвертьфинала ЧМ-2018. За победу сражались сборные Англии и Швеции, игра завершилась поражением шведов со счетом 2:0.
Вместе с тысячами российских и иностранных болельщиков на матче побывали участники оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2». Молодых людей наградили билетами на игру за отличные результаты на окружных сборах. По итогам соревнований команда Самарской области получила две «бронзы» и звание «Лучший стрелок», которое завоевал ученик 9 класса самарской школы №127, воспитанник кадетского корпуса МАУ Центр «Юность» г.о. Самара Никита Айхлер. В лагере ребята осваивали навыки тактической, огневой, специальной и строевой подготовки, состязались в спортивных играх.
«Я очень рад, что посетил игру на стадионе «Самара Арена». Это мировое событие, которое все долго ждали», - поделился впечатлениями Никита Айхлер.
Вместе с Никитой на стадионе «Самара Арена» побывали Даниил Горбачев, Никита Дубовой и Артем Титов. Они все участвовали в соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, военно-спортивной эстафете и творческом конкурсе оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2».
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