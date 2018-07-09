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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Примерно на миллиард наели посетители баров и ресторанов во время ЧМ-2018 в Самаре

Примерно на миллиард наели посетители баров и ресторанов во время ЧМ-2018 в Самаре

1,1 млн. человек посетили точки общепита с 14 июня.
9 июля 2018, 02:35
90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре

90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре

С 14 июня болельщики выпили 86 тысяч банок пива и 35 тысяч бутылок лимонада и минералки на фан-фесте в Самаре. Такие цифры озвучил руководитель департамента торговли и ценовой политики минэкономразвития Самарской области Алексей Софронов. Причем, к 7 июля эти показатели 

9 июля 2018, 12:17
Полмиллиарда рублей в год нужно на содержание стадиона «Самара Арена»

Полмиллиарда рублей в год нужно на содержание стадиона «Самара Арена»

Каждый год на содержание стадиона «Самара Арена» будет выделяться примерно 500 миллионов рублей, рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Напомним, что в грандиозном спорткомплексе прошли шесть матчей ЧМ-2018 и три тренировочных игры. После окончания Мундиаля новый стадион должен стать домашней 
9 июля 2018, 09:05
10 июля вновь откроется фестиваль болельщиков в Самаре

10 июля вновь откроется фестиваль болельщиков в Самаре

Во вторник, 10 июля, Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева снова откроется для гостей. Напомним, что в неигровые дни, 8-9 июля, фан-фест не работал.

10 июля программа Фестиваля стартует в 20:00. На главной сцене выступят группы «Дзен Сити», Bambozza, Cheese people и 

9 июля 2018, 08:41
Сколько денег заплатят «Крылья Советов» за каждый матч на «Самара Арене»

Сколько денег заплатят «Крылья Советов» за каждый матч на «Самара Арене»

За право провести матч Премьер-лиги на стадионе "Самара Арена" после окончания Мундиаля клубу "Крылья Советов" придется выкладывать немалые суммы -  по 5-7 миллионов рублей. Спортивный объект будет принадлежать компании "Спорт Ин" до 2019 года, пока не завершатся некоторые работы на 

6 июля 2018, 05:21
Коза Забияка предсказала, кто победит в матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Самаре

Коза Забияка предсказала, кто победит в матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Самаре

В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» сразятся за путевку в полуфинал ЧМ-2018 сборные Англии и Швеции. На матче за свои команды будут болеть около 9 тысяч иностранных болельщиков — 5,5 тысяч шведов и 3,5 тысяч англичан. Игра начнется 
6 июля 2018, 03:55
4 место по объему турпотока занимает Самара среди 11 городов-организаторов

4 место по объему турпотока занимает Самара среди 11 городов-организаторов

Сейчас Самара находится на 4 месте среди городов-организаторов по числу туристов, приехавших на матчи ЧМ-2018. Данные были опубликованы Федеральным агентством по туризму. За первые две недели Мундиаля турпоток в Самару составил 224 тысячи человек. В среднем, рост турпотока по 11 
6 июля 2018, 10:41
На второй сбор в Австрию вылетели самарские «Крылья Советов»

На второй сбор в Австрию вылетели самарские «Крылья Советов»

В четверг, 5 июля, игроки и тренерский штаб «Крыльев Советов» собрались в Москве, а затем вылетели на второй летний учебно-тренировочный сбор в Австрию. Самарская команда остановится в местечке Гайнбург и сыграет четыре контрольных матча. 
 
- Готовиться к сезону в Австрии «Крылья 
6 июля 2018, 08:35
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