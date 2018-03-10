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Играть можно: Поле самарского «Металлурга» устроило комиссию РФС
Глава комиссии Российского футбольного Союза Сергей Куликов остался доволен полем самарского «Металлурга» по результатам инспекции стадиона. Он выразил уверенность, что спортарена готова принять матч 1/4 Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Спортивного чиновника цитирует ТАСС.
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