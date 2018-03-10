«Нам такой футбол не нужен!»: «Крылья Советов» - «Шинник» - 3:3 "Крылья Советов" на своем поле не смогли обыграть ярославский "Шинник". Встреча завершилась со счетом 3:3, хотя самарцы вели в счете 3:0 к 37-й минуте. В составе хозяев по голу забили Сергей Самодин, Данил Кленкин и Сергей Корниленко. У гостей отличились …