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Материалы по теме:

В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов

В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов

В областной столице завели уголовное дело из-за очередного ложного сообщения о минировании здания. Неизвестный позвонил и рассказал, что в Церкви Евангельских Христиан-баптистов «Преображение» в Советском районе Самары установлено взрывное устройство. Представители спецслужб обследовали здание и не нашли ничего подозрительного. По 
2 октября 2018, 12:21
В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

Во вторник, 2 октября, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе Самары произошла необычная авария. По неизвестной причине водитель иномарки Opel Corsa врезался в пост ДПС, расположенный на выделенном кольце. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших - машина протаранила только забор 
2 октября 2018, 11:53
В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В эти минуты в Самаре проходит региональная конференция ОНФ. В ней принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы, Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев. Мероприятие посвящено подведению 
2 октября 2018, 11:35
В Самаре отметили День пожилого человека

В Самаре отметили День пожилого человека

В Международный день пожилого человека центром празднования в 63-м регионе стал Самарский областной театр оперы и балета. Там собрались свыше 500 деятелей науки и культуры, здравоохранения и других важнейших сфер. Благодаря заложенным ими традициям губерния и сейчас остается в числе 
2 октября 2018, 10:32
В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир

В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир

В ночь на вторник, 2 октября, произошла дорожная авария в Тольятти. В районе дома № 2 по улице Автостроителей «Нива» влетела в опору освещения. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», водитель автомобиля был пьян, не справился с управлением 
2 октября 2018, 10:12
«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вышли в 1/8 финала Кубка России

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вышли в 1/8 финала Кубка России

В четверг, 27 сентября, самарские «Крылья Советов» вышли в 1/8 финала Кубка России, одержав победу над «Тамбовом». Матч завершился со счетом 2:1.

Гол самарцам был забит в первом тайме: на 37-й минуте Евгений Конюхов сумел справиться с ударом противника, 
28 сентября 2018, 09:31
«Гол со штрафного нас надломил»: «Крылья Советов» проиграли с разгромным счетом

«Гол со штрафного нас надломил»: «Крылья Советов» проиграли с разгромным счетом

В понедельник, 24 сентября, «Крылья Советов» принимали в матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Краснодар». При 20 тысячах болельщиков волжане уступили сопернику на новом домашнем стадионе со счетом 0:3.

Первый гол «Краснодар» забил на 69-й минуте игры: великолепным ударом со 
24 сентября 2018, 10:14
На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков

На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков

В понедельник, 24 сентября, на стадионе «Самара Арена» ожидается примерно 20 тысяч болельщиков. Напомним, что сегодня «Крылья Советов» сразятся за победу с «Краснодаром». Организаторы подсчитали, что из 20 тысяч зрителей только 50 приедут болеть за гостей. Сегодня матч начнется позже 
24 сентября 2018, 04:58
В Самаре ограничат движение транспорта около стадиона «Самара Арена»

В Самаре ограничат движение транспорта около стадиона «Самара Арена»

В понедельник, 24 сентября, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 8 тура чемпионата Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Краснодаром». В связи с футбольным поединком на окрестных улицах введут ограничения движения. С 15:00 до 23:00 нельзя будет проехать по улицам: 
23 сентября 2018, 09:58
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