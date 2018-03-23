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16 млн рублей на ремонт отделений почты выделят в Самарской области
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23 марта 2018, 07:37
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Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре
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20 марта 2018, 06:25
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Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре
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20 марта 2018, 05:37
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Вице-премьер России Ольга Голодец прибыла в Самару
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20 марта 2018, 03:00
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MI5 скрывала, что в правительстве Тэтчер были педофилы - СМИ
Служба безопасности Великобритании MI5 молчала о том, что среди высокопоставленных лиц в правительстве Маргарет Тэтчер были педофилы. Это делалось намеренно, чтобы не допустить политической дискредитации правительства.
Порочащие сведения стали известны совершенно случайно - из документов, которые считали уничтоженными. Их …
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23 июля 2015, 05:20