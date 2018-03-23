MI5 скрывала, что в правительстве Тэтчер были педофилы - СМИ Служба безопасности Великобритании MI5 молчала о том, что среди высокопоставленных лиц в правительстве Маргарет Тэтчер были педофилы. Это делалось намеренно, чтобы не допустить политической дискредитации правительства.



Порочащие сведения стали известны совершенно случайно - из документов, которые считали уничтоженными. Их …