Майор Алексей Усов, сбивший контрактников на дороге в поселке Рощинский, обжаловал приговор, вынесенный Самарским гарнизонным военным судом. Напомним, год назад в поселке Рощинский Волжского района автомобиль Мазда СХ-5 сбил идущих вдоль проезжей части военнослужащих. За рулем иномарки был заместитель начальника по вооружению узла связи войсковой части 59292 Алексей Усов. Один из пострадавших получил черепно-мозговую травму и через три дня умер в больнице. Ему был 21 год. Военный суд признал майора Усова виновным в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли смерть человека. По мнению служителей Фемиды, у водителя была техническая возможность остановиться и избежать ДТП. Мужчину приговорили к двум годам в колонии-поселении и на 2 года лишили права управления автомобилем. Кроме того, Усов должен заплатить родным погибшего 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Однако, адвокат обвиняемого Владимир Копье настаивает на оправдании своего подзащитного. По его мнению, нет прямых доказательств того, что майор Усов во время движения заехал на обочину, а ПДД нарушили солдаты, которые шли по проезжей части. Кроме того, суд не принял во внимание показания сотрудников ДПС и отказал в проведении экспертизы. Новое заседание суда по данному делу еще не назначено.
«ТЕРРА» следит за развитием событий.
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