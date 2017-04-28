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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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В Самаре иномарка снесла защитные ограждения вдоль Московского шоссе

В Самаре иномарка снесла защитные ограждения вдоль Московского шоссе

В Самаре иномарка снесла дорожные ограждения вдоль Московского шоссе и улетела с дороги. Фотографии с места ДТП появились в социальной сети вечером в четверг, 27 апреля. По словам автора, авария произошла у перекрестка с улицей Советской Армии. Якобы участниками инцидента 
28 апреля 2017, 10:04
ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой

ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой

В областной госавтоинспекции уточнили число пострадавших в массовом ДТП, которое произошло сегодня на федеральной трассе М-5 в Жигулевске. Ранения получили восемь человек, все пассажиры вахтового автобуса «ПАЗ». Семерых после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 
27 апреля 2017, 01:47
Кто устроил массовое ДТП и перекрыл трассу М-5 в Самарской области?

Кто устроил массовое ДТП и перекрыл трассу М-5 в Самарской области?

Появилась официальная информация о массовом ДТП на 967 километре трассы М-5 в Жигулевске. По уточненным данным, столкнулись 14 машин. Водитель большегруза на полном ходу врезался в вахтовый автобус «ПАЗ», в котором ехали 23 человека. Затем по инерции произошли столкновения 
27 апреля 2017, 12:24
15 машин столкнулись на М-5 в Самарской области, есть пострадавшие

15 машин столкнулись на М-5 в Самарской области, есть пострадавшие

В четверг, 27 апреля, в Самарской области произошло массовое ДТП на трассе М-5 в районе Жигулевска. По словам очевидца, столкнулись не менее 15 единиц транспорта, в том числе фура и пассажирский автобус. В социальной сети появилось фото с места аварии. 
27 апреля 2017, 09:36
Майор, сбивший 4 контрактников в Рощинском, получил 2 года колонии

Майор, сбивший 4 контрактников в Рощинском, получил 2 года колонии

Речь об аварии на дороге в поселке Рощинский Волжского района, когда Мазда СХ-5 сбила идущих по обочине четверых контрактников. ЧП произошло год назад. За рулем иномарки был майор Алексей Усов, заместитель начальника по вооружению узла связи войсковой части 59292. Один 

13 апреля 2017, 10:36
В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных

В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных

Остаться на улице под новый год рискуют десятки жителей военного городка Рощинский Самарской области. Людям пришли письма от регионального управления жилищного обеспечения Минобороны России с извещением о том, что они должны освободить занимаемые ими квартиры в ближайшее время "в связи 

26 декабря 2016, 07:15
В Самарской области завершились проверочные сборы резервистов

В Самарской области завершились проверочные сборы резервистов

В ночь на понедельник как по тревоге были подняты несколько сотен жителей области, пребывающих в запасе. Они стали участниками масштабных боевых учений в поселке Рощинский. Здесь же развернулся полевой лагерь, который стал для резервистов на время сборов домом. Задачу организовать 
15 сентября 2015, 08:17
В воинской части поселка Рощинский солдаты отравились

В воинской части поселка Рощинский солдаты отравились "спайсом"

ЧП в военной части поселка Рощинский. Два солдата-срочника, уроженцы Пермского края, попали в больницу с диагнозом «острое ингаляционное отравление неизвестным веществом». По предварительным данным, молодые люди перед тем, как пожаловались на плохое самочувствие, курили "спайс". Когда солдат осматривал врач, они 
10 марта 2015, 07:48
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