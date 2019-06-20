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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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Материалы по теме:

Глава Куйбышевского района ушел в отставку

Глава Куйбышевского района ушел в отставку

В пятницу, 14 июня, о своей отставке объявил глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун. Он анонсировал новость на заседании районного совета депутатов.  «Последний объезд района», - написал чиновник своим подписчикам в Твиттере. Уход Моргуна депутаты приняли, исполнять его обязанности 
14 июня 2019, 05:27
Американец набросился с кулаками на медведицу, чтобы защитить собаку

Американец набросился с кулаками на медведицу, чтобы защитить собаку

Опасный инцидент произошел 10 июня в окрестностях города Лос-Анджелес. Во дворе одного из местных домов. Незваного «гостя» встретила собака и начала на него лаять. Стычка привлекла внимание медведицы, и она набросилась на сторожевого пса. В итоге на выручку животному пришел 
13 июня 2019, 11:29
В блогах: Дожили. По Самаре бегают олени

В блогах: Дожили. По Самаре бегают олени

В паблике "Подслушано Самара" удивились появлению маленького олененка в городе. Местные жители увидели его на 3-й просеке. "Ладно хоть, не слоны", - пошутили читатели в комментариях. Некоторые прониклись жалостью к заблудившемуся зверю, выражая ему сочувствие. "Бедные животные, какой ужас 
7 июня 2019, 02:42
В парке Гагарина рокеры сыграют в защиту животных

В парке Гагарина рокеры сыграют в защиту животных

В субботу, 8 июня, с 15:00 до 20:00 в парке имени Гагарина в Промышленном районе Самары пройдет концерт в рамках Всероссийского фестиваля «Рок в защиту животных». География фестиваля насчитывает более 70 городов, это музыкальное событие направлено на продвижение идей ответственного 
6 июня 2019, 01:42
«Похожа на хорька и кошку»: самарцев познакомят с генеттой

«Похожа на хорька и кошку»: самарцев познакомят с генеттой

В пятницу, 7 июня, в 10:00 посетителям Самарского зоопарка покажут нового питомца - генетту. Это животное из рода хищных млекопитающих, семейство виверровых. По мнению сотрудников зоосада, новенькая похожа и на кошку, и на хорька. Считается, что ее облик не поменялся 
5 июня 2019, 02:15
В Куйбышевском районе заработал пункт контроля качества воздуха

В Куйбышевском районе заработал пункт контроля качества воздуха

В Куйбышевском районе Самары начал работу пункт наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Он может определить восемь веществ, которые загрязняют атмосферу. Четыре раза в день сюда приезжают наблюдатели, доставляют поглотительные устройства для отбора проб. Обработка образцов занимает восемь часов. За тестовый 

4 июня 2019, 05:55
В ночь на 25 апреля в Куйбышевском районе отключат холодную воду

В ночь на 25 апреля в Куйбышевском районе отключат холодную воду

В ночь на четверг, 25 апреля, в Куйбышевском районе Самары отключат холодную воду. На трубе холодного водоснабжения диаметром 700 мм, по которой она поступает в район, произошел технологический сбой. Рабочие провели диагностику, пробное отключение и подготовительные работы, сообщили в «РКС-Самара».
 
24 апреля 2019, 12:15
В Самаре завели уголовное дело из-за обрушения ледяной глыбы на молодого человека

В Самаре завели уголовное дело из-за обрушения ледяной глыбы на молодого человека

23-летний пострадавший получил черепно-мозговую травму.
3 апреля 2019, 02:22
В ЮАР пчелы отгоняют слонов от деревьев

В ЮАР пчелы отгоняют слонов от деревьев

Биологи из ЮАР и Англии создали метод, дающий возможность отогнать слонов от деревьев, которые огромные животные ломают или оставляют их без коры. Спасти фауну от гигантских созданий ученые смогли с помощью пчел.
Исследователи рассказали об уникальном методе. С необходимостью его 

26 декабря 2017, 01:09
В КНР дикий слон атаковал автобус с пассажирами

В КНР дикий слон атаковал автобус с пассажирами

Остановившиеся пассажирский автобус и грузовик на китайской трассе на юге страны были атакованы слоном. Огромное животное посчитало их преградой на своем пути и решило оттащить в сторону.
Инцидент случился в уик-энд. Автобус неожиданно заглох близ места, где периодически переходят автодорогу 

11 декабря 2017, 04:02
В блогах: про прекрасных слонов в Самаре

В блогах: про прекрасных слонов в Самаре

Блогер Алексей Авдейчев побывал на даче Головкина, более известной среди самарцев как "дача со слонами". "Она была построена в 1908-1909 годах купцом Константином Головкиным по собственному проекту. Слонов делали в сарае на улице Садовой, в их создании принимал участие 
17 ноября 2017, 09:56
Они выпивают по 350 литров воды в день: В Самару привезли огромных слоних из клипа Шнура

Они выпивают по 350 литров воды в день: В Самару привезли огромных слоних из клипа Шнура

Дженни и Магда - индийские слонихи, которые снимались в клипе Сергея Шнурова приехали в Самарский цирк. Звездные «воспитанницы» Большого варшавского цирка выступят на самарской арене сегодня, 28 октября
 
За 45 лет совместной работы у слоних накопился большой послужной список. 
28 октября 2017, 03:57
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