Американец набросился с кулаками на медведицу, чтобы защитить собаку Опасный инцидент произошел 10 июня в окрестностях города Лос-Анджелес. Во дворе одного из местных домов. Незваного «гостя» встретила собака и начала на него лаять. Стычка привлекла внимание медведицы, и она набросилась на сторожевого пса. В итоге на выручку животному пришел …