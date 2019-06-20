Интересное зрелище можно было наблюдать сегодня в Куйбышевском районе города. Вдоль одной из дорог гуляли двое слонов. Происходящее засняли на фото. Судя по сообщению в соцсетях, животные «трудятся» в цирке, который расположился около одного из торговых центров. Их вывели погулять дрессировщики. Судя по всему, слоны очень дружные, так как во время прогулки один держался хоботом за хвост другого.
«В нашем районе то медведи, то лебеди, то кабаны, то слоны... Экзотический район Самары», - иронизирует в Твиттере районная администрация.
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