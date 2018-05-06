6
39
25
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888       888  888b    888   .d8888b.                            888      
           888   o   888  8888b   888  d88P  Y88b                           888      
           888  d8b  888  88888b  888       .d88P                           888      
 88888b.   888 d888b 888  888Y88b 888      8888"   888  888  888  88888b.   888      
 888 "88b  888d88888b888  888 Y88b888       "Y8b.  888  888  888  888 "88b  888      
 888  888  88888P Y88888  888  Y88888  888    888  888  888  888  888  888  888      
 888  888  8888P   Y8888  888   Y8888  Y88b  d88P  Y88b 888 d88P  888 d88P  888      
 888  888  888P     Y888  888    Y888   "Y8888P"    "Y8888888P"   88888P"   88888888 
                                                                  888                
                                                                  888                
                                                                  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Водитель скончался на месте: В Тольятти столкнулись Nissan и Priora

Водитель скончался на месте: В Тольятти столкнулись Nissan и Priora

Сегодня, 6 мая, в Самарской области произошло очередное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В Автозаводском районе Тольятти столкнулись Nissan и Lada Priora.
 
ДТП случилось на пересечении Южного шоссе и улицы Тополиной, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Удар 
6 мая 2018, 02:39
«Сладкое» ДТП: Под Самарой перевернулся грузовик с пряниками

«Сладкое» ДТП: Под Самарой перевернулся грузовик с пряниками

В Самарской области произошло ДТП с участием грузового транспорта. Вчера, 5 мая, около 3:30 на автомагистрали «М-5 УРАЛ» водитель на Freightliner на полном ходу врезался в стоявшие на обочины автомобили. Фотографии последствия аварии очевидцы опубликовали в паблике «ДТП Самара» 
6 мая 2018, 01:33
Niva и Гранта столкнулись на дамбе в Сызрани

Niva и Гранта столкнулись на дамбе в Сызрани

Сегодня, 5 мая, в Сызрани на дамбе реки Волга произошло серьезное ДТП. Как передает «Маленькая Сызрань», около 12 часов в районе поворота на «сельмашевский» пляж столкнулись Гранта и Chevrolet Niva.

По словам участников автопроисшествия, обе машины ехали со 
5 мая 2018, 04:38
5 мужчин пострадали при столкновении «Калины» и «Приоры» в Тольятти

5 мужчин пострадали при столкновении «Калины» и «Приоры» в Тольятти

Вчера, 4 мая, примерно в 22:30 на улице Победы в Тольятти столкнулись автомобили Lada Kalina и Lada Priora. Как информирует областное ГУ МВД, в ДТП пострадали пять человек.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель «Калины» при повороте не уступил 

5 мая 2018, 03:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх