Niva и Гранта столкнулись на дамбе в Сызрани Как передает «Маленькая Сызрань», около 12 часов в районе поворота на «сельмашевский» пляж столкнулись Гранта и Chevrolet Niva.



По словам участников автопроисшествия, обе машины ехали со … Сегодня, 5 мая, в Сызрани на дамбе реки Волга произошло серьезное ДТП., около 12 часов в районе поворота на «сельмашевский» пляж столкнулись Гранта и Chevrolet Niva.По словам участников автопроисшествия, обе машины ехали со