|
Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз
|
14 июля 2017, 11:46
|
Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась
Сегодня, 13 июля, около 12:00 в районе 920-го километра трассы М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП.
Как передает «КТВ Луч», на повороте на село Мироново столкнулись Toyota с номерами Республики Хакасия и Renault Duster. По предварительным данным, Toyota двигалась …
|
13 июля 2017, 10:54
|
Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший
|
13 июля 2017, 12:41
|
В Самаре водитель задавил пенсионера и двоих детей, продававших клубнику
|
12 июля 2017, 05:02
|
Под Тольятти столкнулись "Калина" и "Газель": погиб человек
|
9 июля 2016, 03:51
|
В ДТП на дороге Тольятти – Хрящевка погиб водитель «пятнадцатой»
|
6 октября 2014, 01:03