Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз На трассе М-5 в Самарской области столкнулись три большегруза, есть раненый.



ДТП произошло после полуночи в пятницу, 14 июля. Как сообщает областное МВД, в ночь на 14 июля на федеральной трассе М-5 «Урал» возле Жигулевска 48-летний водитель на большегрузе …