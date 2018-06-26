В Самаре названо имя нового главного архитектора. Руководителем профильного управления назначен один из авторов стелы «Ладья» на четвертой очереди набережной Игорь Галахов, сообщили в мэрии Самары. Он также возглавлял авторский коллектив по разработке корректировки генплана и карты правового зонирования региональной столицы. Экс-руководитель управления Алексей Самарцев будет работать на посту заместителя и курировать вопросы сохранения архитектурного наследия.
«Игорь Борисович хорошо известен в архитектурных кругах своей работой на благо Самары. Также хочу вам сообщить, что мы планируем несколько расширить полномочия управления: структура будет заниматься не только фасадами, но и концептуальными вопросами, в том числе пространственным развитием города», - сообщила глава Самары Елена Лапушкина.
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