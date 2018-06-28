В Самару же прибыли мексиканские болельщики. Увидеть матч сборной своей страны они смогут в понедельник, 2 июля. В рамках 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу на стадионе «Самара Арена» сыграют команды Мексики и Бразилии. Как уже сообщала «ТЕРРА», благодаря тому, что сборная Южной Кореи обыграла команду Германии, мексиканские футболисты заняли второе место в группе F. Бразильцы выиграли сербов со счетом 2:0, и стали лидерами в группе E. Игра начнется в 18 часов. Напомним, по данным РФС, болельщики из Мексики купили на матчи ЧМ-2018 около 60 тысяч билетов, а бразильцы более 70 тысяч.
«Сборной Германии, явному фавориту, нужно было обыграть команду из Южной Кореи. Но азиатская сборная неожиданно победила со счетом 2:0. Мексика, несмотря на поражение, выходит из группы F. Это событие радостно отпраздновали несколько мексиканцев, которые следили за трансляцией на Фестивале болельщиков FIFA в Самаре», - сообщила пресс-служба главы региона.
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