В Самаре в аэропорту Курумоч в четверг, 28 июля, впервые приземлился широкофюзеляжный «Боинг777-300ER». Для обслуживания этого типа самолетов самарский аэропорт в мае получил специальное разрешение. На нем прилетели около 400 болельщиков из Колумбии. Сегодня они будут болеть за свою сборную, которая в рамках ЧМ-2018 сыграет с командой Сенегала на стадионе «Самара Арена». Игра начнется в 18 часов. Подробности и видео в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
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