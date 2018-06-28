Самую красивую болельщицу России сняли на видео в Самаре В Самаре в день матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай, который состоялся на «Самара Арене» 25 июня, была замечена модель Наталья Андреева (Немчинова), которая в сети получила «звание» самой красивой болельщицы нашей … В Самаре в день матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай, который состоялся на «Самара Арене» 25 июня, была замечена модель Наталья Андреева (Немчинова), которая в сети получила «звание» самой красивой болельщицы нашей