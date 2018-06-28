4
49
20
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Курсы валют

28 июня, четверг

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       Y88b   d88P  888     d8b            8888888888  8888888b.  
 888        Y88b d88P   888     Y8P            888         888  "Y88b 
 888         Y88o88P    888                    888         888    888 
 88888b.      Y888P     888888  888   .d88888  8888888     888    888 
 888 "88b      888      888     888  d88" 888  888         888    888 
 888  888      888      888     888  888  888  888         888    888 
 888  888      888      Y88b.   888  Y88b 888  888         888  .d88P 
 888  888      888       "Y888  888   "Y88888  888         8888888P"  
                                          888                         
                                          888                         
                                          888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

В Самаре произошли очередные изменения в транспортной сети. С улиц города решили убрать маршрутные автобусы №221. Они курсировали между Красной Глинкой и станцией метро «Кировская». Вместо них теперь курсируют 13 автобусов №51. Как отмечает Департамент транспорта, на них пассажирам предоставляются 

28 июня 2018, 01:47
Самую красивую болельщицу России сняли на видео в Самаре

Самую красивую болельщицу России сняли на видео в Самаре

В Самаре в день матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай, который состоялся на «Самара Арене» 25 июня, была замечена модель Наталья Андреева (Немчинова), которая в сети получила «звание» самой красивой болельщицы нашей 
28 июня 2018, 01:08
Полиция смогла найти потерянные в Ульяновске билеты на матч в Самаре

Полиция смогла найти потерянные в Ульяновске билеты на матч в Самаре

В Самаре полицейские помогли иностранному болельщику найти потерянные билеты на матч. Турист 1993 года рождения на поезде из Ульяновска приехал в Самару. При заселении в местную гостиницу он обнаружил пропажу папки, в которой у него были билеты на игру. Молодой 
28 июня 2018, 11:28
Что происходит в день матча ЧМ Колумбия – Сенегал в Самаре

Что происходит в день матча ЧМ Колумбия – Сенегал в Самаре

В Самаре в четверг, 28 июня, в 18 часов состоится матч заключительного тура группового этапа ЧМ-2018 по футболу между сборными Колумбии и Сенегала. В регион уже прибыли около 20 тысяч южноамериканцев. Несколько минут назад в аэропорту Курумоч приземлился широкофюзеляжный «Боинг» 
28 июня 2018, 11:17
Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева

Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева

В Самаре в соцсетях появились предложения оставить улицу Куйбышева пешеходной и после окончания ЧМ-2018 по футболу. Пользователь Павел Самойлов в «Твиттере» адресовал это предложение главе региона Дмитрию Азарову: «Все-таки самое крутое решение к ЧМ - это отдать улицу Куйбышева людям. 

28 июня 2018, 10:50
Колумбийские болельщики скупили номера в гостиницах Сызрани

Колумбийские болельщики скупили номера в гостиницах Сызрани

28 июня в Самаре состоится матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Сенегала. Чтобы поддержать свою команду, в регион прибыли около 20 тысяч южноамериканцев. Гости селятся не только в Самаре, но и в других 
28 июня 2018, 08:16
Комплексную реновацию исторического центра проведут в Самаре

Комплексную реновацию исторического центра проведут в Самаре

Исторический центр Самары попал в пилотный федеральный проект по реновации. Кроме столицы 63-го региона его участниками стали Ярославль и Воронеж. При этом руководство областного минстроя не отказывается от масштабного проекта обновления старого города «Пять кварталов». Напомним, в 2015 году совокупная 

27 июня 2018, 05:30
Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – 

26 июня 2018, 12:20
Что увидят болельщики 26 июня на фанфесте в Самаре

Что увидят болельщики 26 июня на фанфесте в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева во вторник продолжится фестиваль болельщиков. Напомним, он открылся одновременно с ЧМ-2018 по футболу и продлится до завершения мундиаля 15 июля. Появилось расписание фанфеста на 26 июня. Фанзона откроется в 16 часов. Запланированы концерты групп «Оркестр 

26 июня 2018, 12:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх