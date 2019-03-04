В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей … В 2017 году в Китае отозвали рекордное количество автомобилей. Всего местные и международные производители изъяли из продажи 20 миллионов машин. Эта цифра на 76,8% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС . Отмечается, что больше всего автомобилей было отозвано в октябре.