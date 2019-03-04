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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В России отзывают автомобили Datsun

В России отзывают автомобили Datsun

Компания Nissan объявила об отзыве партии автомобилей Datsun. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, в программу попали 64 машины, произведенные на АвтоВАЗе  в сентябре прошлого года.

Причиной отзыва стал ненадлежащий химический состав металла, из которого сделаны ступицы заднего колеса. Это может 
21 февраля 2019, 03:22
В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В четверг, 14 февраля, в Красноглинском районе Самары произошла авария с люксовым кроссовером. В 12:40 40-летний водитель ехал на иномарке Kia Ceed по Волжскому шоссе в направлении Демократической. В какой-то момент он врезался в стоящий на проезжей части автомобиль Porsche 
15 февраля 2019, 05:15
АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»

АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»

АвтоВАЗ объявил о планах отзыва большого количества автомобилей «Нива». Речь идет о 38 808 внедорожниках, реализованных с июня прошлого года по сегодняшний день, сообщает РИА Новости.

Производитель  заявил о проблемах с перетиранием изоляции провода генератора о верхний рычаг передней 
13 июня 2018, 11:28
В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей

В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей

В 2017 году в Китае отозвали рекордное количество автомобилей. Всего местные и международные производители изъяли из продажи 20 миллионов машин. Эта цифра на 76,8% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС. Отмечается, что больше всего автомобилей было отозвано в октябре. 
16 января 2018, 09:43
Объявлены цены и комплектации обновленного Kia Mohave в России

Объявлены цены и комплектации обновленного Kia Mohave в России

Представители концерна KIA озвучили рублевые цены обновленного внедорожника Mohave. Автомобиль предлагается с одной силовой установкой, полным приводом, в трех комплектациях.
Стоимость модели стартует с отметки в 2 419 900 рублей. Автомобиль получил дизельную «шестерку» на три литра, выдающую 250 л.с. 

3 апреля 2017, 05:19
В компании Hyundai заявили о расширении линейки суббренда Genesis в России

В компании Hyundai заявили о расширении линейки суббренда Genesis в России

В скором времени на российском автомобильном рынке появится очередная новинка. Речь идет о новом седане премиум-класса - Genesis G80.
Стандартная версия нового Genesis G80 подразумевает наличие четырехцилиндрового мотора с рабочим объемом 2,0 литра. Аналогичным двигателем оснащена модель Hyundai Sonata. Силовой 

15 февраля 2017, 03:22
Все автомобили Kia в РФ будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

Все автомобили Kia в РФ будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

На территории России все модели автомобилей, выпущенные концерном Kia, оснастят системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом информируют официальные представители компании.
По данным южнокорейского автопроизводителя Kia, все экземпляры, продающиеся на территории нашей страны, успешно прошли сертификационные тестирования. В результате внедрения обязательной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

27 декабря 2016, 03:20
Kia показала первые тизеры компактного хэтчбека Picanto

Kia показала первые тизеры компактного хэтчбека Picanto

Южнокорейская компания Kia опубликовала в Сети первые изображения обновленной модели Picanto. Официальная премьера компактного хэтчбека состоится уже в начале 2017 года в Корее.  

Судя по тизерам, Kia Picanto получил спортивную внешность с улучшенной оптикой, новыми бамперами и увеличенными патрубками.
Передние 
22 декабря 2016, 04:24
Hyundai в 2017 году привезет в Россию 4 новые модели

Hyundai в 2017 году привезет в Россию 4 новые модели

В течение 2017 года южнокорейская компания Hyundai собирается вывести на российский рынок сразу 4 новых автомобиля. Об этом сообщает портал Autonews со ссылкой на представителей концерна.
Одной из новинок называют модель Hyundai Solaris второй генерации. Эксперты считают, что она будет 

20 декабря 2016, 11:17
Стартовало производство хэтчбека Hyundai i30 нового поколения

Стартовало производство хэтчбека Hyundai i30 нового поколения

На чешском заводе компании Hyundai началось серийное производство третьей генерации пятидверного хэтчбека i30, предназначенного для Европы. Помимо модели i30, с конвейера также сойдут хэтчбек ix20 и внедорожник Tucson. О старте продаж новинок от Hyundai в России пока не сообщается. 
Напомним, публичная премьера нового поколения 

16 декабря 2016, 11:00
Новый универсал Hyundai i30 впервые замечен на тестах

Новый универсал Hyundai i30 впервые замечен на тестах

Южнокорейский автоконцерн Hyundai приступил к дорожным тестам нового универсала i30, который будет презентован в 2017 году. Фотошпионы Motor1 запечатлели новинку и выложили изображения в Сеть. По предварительным данным, автомобиль Hyundai i30 получит приставку CW в названии. 

Покупателям предложат несколько бензиновых версий автомобиля. В частности, трехцилиндровый турбомотор 

24 ноября 2016, 09:34
Hyundai отзывает 140 тыс. авто из-за дефектов ремней безопасности

Hyundai отзывает 140 тыс. авто из-за дефектов ремней безопасности

Как выяснилось, из-за неисправностей ремни безопасности периодически невозможно нормально пристегнуть. В связи с этим около 140 тыс. автомобилей Hyundai Sonata прошлого года выпуска (произведенных в период с 25 апреля по 4 декабря) будут отозваны с американского и канадского рынков.
9 июля 2015, 02:51
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