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В России отзывают автомобили Datsun
Компания Nissan объявила об отзыве партии автомобилей Datsun. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, в программу попали 64 машины, произведенные на АвтоВАЗе в сентябре прошлого года.
Причиной отзыва стал ненадлежащий химический состав металла, из которого сделаны ступицы заднего колеса. Это может …
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21 февраля 2019, 03:22
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В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne
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15 февраля 2019, 05:15
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АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»
АвтоВАЗ объявил о планах отзыва большого количества автомобилей «Нива». Речь идет о 38 808 внедорожниках, реализованных с июня прошлого года по сегодняшний день, сообщает РИА Новости.
Производитель заявил о проблемах с перетиранием изоляции провода генератора о верхний рычаг передней …
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13 июня 2018, 11:28
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В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей
В 2017 году в Китае отозвали рекордное количество автомобилей. Всего местные и международные производители изъяли из продажи 20 миллионов машин. Эта цифра на 76,8% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС. Отмечается, что больше всего автомобилей было отозвано в октябре. …
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16 января 2018, 09:43
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Объявлены цены и комплектации обновленного Kia Mohave в России
Представители концерна KIA озвучили рублевые цены обновленного внедорожника Mohave. Автомобиль предлагается с одной силовой установкой, полным приводом, в трех комплектациях.
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3 апреля 2017, 05:19
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В компании Hyundai заявили о расширении линейки суббренда Genesis в России
В скором времени на российском автомобильном рынке появится очередная новинка. Речь идет о новом седане премиум-класса - Genesis G80.
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15 февраля 2017, 03:22
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Все автомобили Kia в РФ будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»
На территории России все модели автомобилей, выпущенные концерном Kia, оснастят системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом информируют официальные представители компании.
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27 декабря 2016, 03:20
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Kia показала первые тизеры компактного хэтчбека Picanto
Южнокорейская компания Kia опубликовала в Сети первые изображения обновленной модели Picanto. Официальная премьера компактного хэтчбека состоится уже в начале 2017 года в Корее.
Судя по тизерам, Kia Picanto получил спортивную внешность с улучшенной оптикой, новыми бамперами и увеличенными патрубками.
Передние …
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22 декабря 2016, 04:24
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Hyundai в 2017 году привезет в Россию 4 новые модели
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20 декабря 2016, 11:17
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Стартовало производство хэтчбека Hyundai i30 нового поколения
На чешском заводе компании Hyundai началось серийное производство третьей генерации пятидверного хэтчбека i30, предназначенного для Европы. Помимо модели i30, с конвейера также сойдут хэтчбек ix20 и внедорожник Tucson. О старте продаж новинок от Hyundai в России пока не сообщается.
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16 декабря 2016, 11:00
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Новый универсал Hyundai i30 впервые замечен на тестах
Южнокорейский автоконцерн Hyundai приступил к дорожным тестам нового универсала i30, который будет презентован в 2017 году. Фотошпионы Motor1 запечатлели новинку и выложили изображения в Сеть. По предварительным данным, автомобиль Hyundai i30 получит приставку CW в названии.
Покупателям предложат несколько бензиновых версий автомобиля. В частности, трехцилиндровый турбомотор …
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24 ноября 2016, 09:34
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Hyundai отзывает 140 тыс. авто из-за дефектов ремней безопасности
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9 июля 2015, 02:51
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