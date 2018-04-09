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Астероид размером со стадион летит к Земле
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20 марта 2018, 05:24
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В Сызрани астроном вынес телескоп на улицу и позволил всем желающим посмотреть на небо
Астроном-любитель Самир Шафики позволил всем желающим посмотреть в телескоп на небо, передает местный портал КТВ ЛУЧ.
Самир выставил свой телескоп Dob 6 в центре города, у ДК «Художественный».
"На морозе продержались более двух часов, за это время …
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24 февраля 2018, 04:16
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Сжатие нейтронной звезды ускоряют Мюоны
Учет образования мюонов в модели формирования нейтронной звезды приводит к увеличению потока и энергии нейтрино, а также ускорению сжатия звезды. Данный факт был обнаружен с помощью численного моделирования астрофизиками из Германии и США. Статья исследователей опубликована изданием Physical Review …
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18 декабря 2017, 11:00
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Крупнейшее в истории столкновение галактик зафиксировали астрономы
Интернациональная группа исследователей рассказала о крупнейшем столкновении двух галактик. Согласно их утверждению, мировая наука ничего подобного еще не фиксировала.
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15 ноября 2017, 12:07
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Самарцы смогут увидеть самый сильный звездопад 2017 года
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10 августа 2017, 07:08
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Российские астрономы из МГУ создали каталог 800 тысяч галактик
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9 февраля 2017, 10:31
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Ученые обнаружили межгалактическую базу инопланетян
Между космическими галактиками IC 2031 и NGC 1475 астрономы обнаружили инопланетную базу, которая может являться свидетельством внеземной жизни. Увидеть загадочный объект можно с помощью программы Google Sky по координатам 03 57 08.63 – 07 11 26.2. По мнению ученых, постройка создана из металла.
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18 декабря 2016, 09:16
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Астрономы обнаружили рекордно малый спутник Млечного Пути в созвездии Девы
Японские ученые при помощи мощного телескопа «Субару», установленного на самой высокой точке Гавайских островов, обнаружили еще один спутник нашей Галактики. Рекордно малое скопление звезд, сопутствующее Млечному Пути, располагается в созвездии Девы, и получило наименование Virgo I. Оно находится на расстоянии …
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22 ноября 2016, 11:19
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«Хаббл» получил самые четкие фотографии Альфа Центавра
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29 августа 2016, 03:33
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Телескоп «Хаббл» сфотографировал комету, «танцующую» тверк
Комета, которая вертит своим хвостом в ритме космического танца, угодила в объектив известного орбитального телескопа "Хаббл". Комета, о которой идет речь, была открыта полтора десятилетия назад. Она периодически проходит в непосредственной близости от нашей планеты и неплохо видна, когда направляется …
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13 мая 2016, 05:16
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«Хаббл» заснял в космосе загадочный «красный квадрат»
Космическая обсерватория Hubble получила снимки загадочного «красного квадрата», обнаруженного в созвездии Единорога. Об этом сообщает Space.com. Специалисты космического ведомства Соединенных Штатов тут же дали оценку полученному телескопом изображению. Межпланетная станция, по их словам, сняла уникальную туманность HD 44179 (Туманность Красный …
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26 апреля 2016, 09:17
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Телескоп «Хаббл» снял звезду в синем пузыре
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1 марта 2016, 02:32