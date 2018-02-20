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Названы новые сроки строительства Дворца спорта в Самаре
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27 февраля 2018, 03:59
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Еще 12 проблемных долевок будет сдано в 2018 году в Самарской области
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27 февраля 2018, 01:43
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В центре Самары могут вырасти 60-метровые новые дома
Мэрия Самары согласовала компании «Трансгруз» отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Ленинском районе города. Застройщик получил право построить жилые дома высотой 60 метров на земельном участке площадью 14 тысяч квадратных метров в границах улиц Ленинской, Маяковского и Братьев Коростелевых. Такое …
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27 февраля 2018, 12:19
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Капитальный ремонт домов к ЧМ-2018 в Самаре завершится 1 мая
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27 февраля 2018, 09:13
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Реновация Старой Самары откладывается
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26 февраля 2018, 01:03
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«Марсианский город» в Дубае появится через 2,5 года
Строительные работы на месте будущего города Mars Scientific City, где собираются воссоздать марсианские условия, закончатся в Дубае через 2,5 года. Так заявили в космическом агентстве изданию Khaleej Times.
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17 ноября 2017, 09:35
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Жители Дубая приняли самарскую ракету за метеорит
Жители Дубая испугались самарской ракеты-носителя «Союз», которая два дня назад выводила грузовик «Прогресс МС-07» на орбиту. Видеозапись, сделанная одним из очевидцев, разошлась по социальным сетям и до сих пор активно обсуждается пользователями. Большинство комментаторов предположили, что объект является метеоритом. Некоторые …
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18 октября 2017, 02:14
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В Дубае полицейские пересели на квадрокоптеры
Компания HoverSurf создала специально для стражей порядка эмирата Дубай своеобразный гибрид мотоцикла и квадрокоптера. Его продемонстрировали на выставке Gitex, которая стартовала на днях.
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10 октября 2017, 02:18
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Последний рейс аэробуса А380 из Дубая в Домодедово
Вчера свой последний рейс из аэропорта Дубая в Домодедово совершил самый большой пассажирский самолет на регулярных или чартерных рейсах в России А380 авиакомпании Emirates. Теперь авиаперевозчик переходит на менее вместительный и комфортный "Боинг-777", объясняя замену уменьшением эффективности эксплуатации аэробуса, вызванным …
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1 декабря 2014, 02:40