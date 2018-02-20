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Названы новые сроки строительства Дворца спорта в Самаре

Названы новые сроки строительства Дворца спорта в Самаре

В Самаре новый Дворец спорта на улице Молодогвардейской планируют построить в течение двух лет. Новые сроки озвучили в Самарской губернской думе на заседании комитета по строительству во вторник, 27 февраля.

Как уже сообщала «ТЕРРА», старый Ледовый дворец спорта на 
27 февраля 2018, 03:59
Еще 12 проблемных долевок будет сдано в 2018 году в Самарской области

Еще 12 проблемных долевок будет сдано в 2018 году в Самарской области

В Самарской области в 2018 году планируется ввести 12 проблемных долевок. Половина этих объектов - в Самаре, остальные находятся в Волжском районе и Тольятти. Об этом сообщили в правительстве Самарской области. Всего в реестре проблемных долевок – 38 объектов. По 

27 февраля 2018, 01:43
В центре Самары могут вырасти 60-метровые новые дома

В центре Самары могут вырасти 60-метровые новые дома

Мэрия Самары согласовала компании «Трансгруз» отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Ленинском районе города. Застройщик получил право построить жилые дома высотой 60 метров на земельном участке площадью 14 тысяч квадратных метров в границах улиц Ленинской, Маяковского и Братьев Коростелевых. Такое 

27 февраля 2018, 12:19
Капитальный ремонт домов к ЧМ-2018 в Самаре завершится 1 мая

Капитальный ремонт домов к ЧМ-2018 в Самаре завершится 1 мая

В Самаре полным ходом идет капитальный ремонт домов, которые было необходимо привести в порядок к ЧМ-2018. Всего планировалось отремонтировать 354 объекта. Работы на 300 объектах уже закончены. В остальных домах они завершатся к 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации 

27 февраля 2018, 09:13
Реновация Старой Самары откладывается

Реновация Старой Самары откладывается

Как стало известно ТРК «ТЕРРА», начало строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры в историческом центре Самары, в рамках проекта «5 кварталов», откладывается минимум до 2021 года. Такова оценка самих авторов проекта. Между тем с 2013 года, когда реновацию старого города поручили 
26 февраля 2018, 01:03
«Марсианский город» в Дубае появится через 2,5 года

«Марсианский город» в Дубае появится через 2,5 года

Строительные работы на месте будущего города Mars Scientific City, где собираются воссоздать марсианские условия, закончатся в Дубае через 2,5 года. Так заявили в космическом агентстве изданию Khaleej Times.
Площадь уникального города, где специалисты приступят к экспериментам в условиях Красной планеты, 

17 ноября 2017, 09:35
Жители Дубая приняли самарскую ракету за метеорит

Жители Дубая приняли самарскую ракету за метеорит

Жители Дубая испугались самарской ракеты-носителя «Союз», которая два дня назад выводила грузовик «Прогресс МС-07» на орбиту. Видеозапись, сделанная одним из очевидцев, разошлась по социальным сетям и до сих пор активно обсуждается пользователями. Большинство комментаторов предположили, что объект является метеоритом. Некоторые 

18 октября 2017, 02:14
В Дубае полицейские пересели на квадрокоптеры

В Дубае полицейские пересели на квадрокоптеры

Компания HoverSurf создала специально для стражей порядка эмирата Дубай своеобразный гибрид мотоцикла и квадрокоптера. Его продемонстрировали на выставке Gitex, которая стартовала на днях.
Оборудованное четырьмя пропеллерами устройство способно передвигаться с водителем или управляться дистанционно пультом, рассказывает National. С человеком оно 

10 октября 2017, 02:18
Последний рейс аэробуса А380 из Дубая в Домодедово

Последний рейс аэробуса А380 из Дубая в Домодедово

Вчера свой последний рейс из аэропорта Дубая в Домодедово совершил самый большой пассажирский самолет на регулярных или чартерных рейсах в России А380 авиакомпании Emirates. Теперь авиаперевозчик переходит на менее вместительный и комфортный "Боинг-777", объясняя замену уменьшением эффективности эксплуатации аэробуса, вызванным 
1 декабря 2014, 02:40
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