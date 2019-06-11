В Канаде девушка играла на скрипке во время операции на мозге Некоторое время назад врачи в Торонто провели уникальную операцию. К ним привезли скрипачку, которой стало плохо во время концерта. У нее диагностировали операбельную опухоль. Правда, для того, чтобы ее удалить максимально безопасно для пациентки, та должна была оставаться в полном …