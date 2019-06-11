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В Канаде девушка играла на скрипке во время операции на мозге
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26 апреля 2019, 11:28
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Самарец выиграл в лотерею более 5 млн рублей
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26 марта 2019, 08:29
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Пассажир самолета устроил дебош из-за рыбы
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5 марта 2019, 03:29
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Британец умудрился промотать несколько миллионов фунтов, выигранных в лотерею
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12 февраля 2019, 01:38
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Житель Британии сорвал джекпот, благодаря вежливости женщины
Британец стал миллионером, благодаря вежливости незнакомой дамы. Оссетт Аррон Уолшоу бежал к кассе, чтобы купить лотерейный билет. До закрытия оставались считанные минуты. Увидев спешащего человека, женщина, стоящая в очереди, решила его пропустить. Британец купил билет, а на следующий день узнал, …
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18 июля 2018, 09:25
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Канадец получил срок за 24 жены и 149 детей
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28 июня 2018, 05:45
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Женщины в Канаде чаще гибнут из-за алкоголя, чем мужчины
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1 июня 2018, 10:07
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В Мексике разыграли в лотерею автомобиль и закопали его в яму на 50 лет
В мексиканском городе Охинага, штат Чиуауа прошла необычная лотерея. Организаторы разыграли автомобиль. Вот только победителю она не досталась. Машину законсервировали в яме, чтобы отдать наследникам счастливчика через 50 лет.
Легковушка, по замыслу организаторов, должна стать своеобразным посланием потомкам. Перед …
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13 апреля 2018, 07:14
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