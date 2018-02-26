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Самарца убили в уличной драке
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9 марта 2018, 04:52
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Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области
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7 марта 2018, 01:45
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Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании
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6 марта 2018, 05:26
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За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска
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6 марта 2018, 01:20
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В Тольятти внук забил до смерти бабушку
В Тольятти сотрудниками полиции задержан 40-летний местный житель в связи с гибелью его бабушки, информирует ГУ МВД по Самарской области.
К стражам порядка обратились из Бюро судебно-медицинской экспертизы, куда доставили тело 78-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. Женщина скончалась от травматических …
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4 марта 2018, 05:00
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В США воры спрятались от погони в полицейском участке
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3 марта 2018, 09:22
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Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США
Ростуризм выпустил предупреждение об ухудшении ситуации по гриппу в США. Эпидемия объявлена на всей территории страны, кроме столичного штата и Гавайев. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, сообщает РИА Новости.
В связи …
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21 февраля 2018, 05:08
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В американских аэропортах у туристов будут отбирать смартфоны и ноутбуки за отказ назвать пароль
В аэропортах США ужесточили паспортный контроль. Службы безопасности получили возможность более детально проверять гаджеты у всех, кто въезжает в страну. В случае, если мигранты будут отказываться называть пароли от своих устройств, их будут либо конфисковывать, либо отказывать пользователю во въезде …
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19 января 2018, 05:25
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Состоялся первый в истории полет конвертоплана будущего
Изобретатели из Соединенных Штатов отчитались о первых летных испытаниях конвертоплана S-280 Valor. В процессе тестирования перспективный летательный аппарат пилоты подняли в воздух, и он провисел там несколько секунд. Этот эксперимент продемонстрировал возможность осуществления вертикального взлета для новейшей разработки. Далее следует …
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19 декабря 2017, 02:07