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В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком
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22 августа 2018, 12:16
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На гендиректора ООО "Самаратрансстрой" завели уголовное дело
В отношении генерального директора ООО "Самаратрансстрой" возбуждено уголовное дело. Сотрудники управления ФСБ по Самарской области подозревают его в мошенничестве.
По данным следствия, речь идет о контракте, заключенном в 2015 году между компанией и областным министерством транспорта и автомобильных дорог. …
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22 августа 2018, 11:37
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В Самарской области женщина упала в 20-метровый овраг и осталась жива
21 августа в Поисково-спасательную службу поступило сообщение из Шигонского района. Около села Сенькино женщина упала в овраг глубиной около 20 метров.
Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к операции. Для того чтобы поднять пострадавшую, они использовали веревки и носилки. Дело осложнялось …
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22 августа 2018, 10:59
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37