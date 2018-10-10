Работникам «АвтоВАЗагрегата» пока не выплатили 2,4 млн рублей Стало известно, что долги по зарплате перед сотрудниками ОАО «АвтоВАЗагрегат» составляют на сегодняшний день 2,4 млн рублей. Напомним, что в конце прошлого года эта сумма была в разы больше - людям не выплатили более 90 млн рублей. Нынешняя задолженность может …