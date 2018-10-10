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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Специалисты подсчитали, что на свою зарплату могут купить жители разных городов России

Специалисты подсчитали, что на свою зарплату могут купить жители разных городов России

Специалисты агентства РИА Рейтинг проанализировали муниципальную статистику в сотне наиболее крупных городов России с января по июнь текущего года. Они брали данные о средней зарплате и стоимости стандартного потребительского набора.
 
Результаты исследования показали, что уровень зарплат в разных городах весьма неравномерен, 
10 октября 2018, 09:26
Работникам «АвтоВАЗагрегата» пока не выплатили 2,4 млн рублей

Работникам «АвтоВАЗагрегата» пока не выплатили 2,4 млн рублей

Стало известно, что долги по зарплате перед сотрудниками ОАО «АвтоВАЗагрегат» составляют на сегодняшний день 2,4 млн рублей. Напомним, что в конце прошлого года эта сумма была в разы больше - людям не выплатили более 90 млн рублей. Нынешняя задолженность может 
10 октября 2018, 09:03
В Самаре «пятнадцатая» протаранила бетонный столб на Луначарского

В Самаре «пятнадцатая» протаранила бетонный столб на Луначарского

Во вторник, 9 октября, на пересечении улиц Мичурина и Луначарского в Самаре «пятнадцатая» врезалась в бетонный столб на обочине. Причем, водитель протаранил сооружение на скорости, так что машина свалила часть дорожного ограждения. У легковушки повреждены капот, бампер, фары и левая 
10 октября 2018, 08:38
В Самаре Kia сбила 10-летнего велосипедиста на «зебре»

В Самаре Kia сбила 10-летнего велосипедиста на «зебре»

В понедельник, 8 октября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал велосипедист. По материалам Госавтоинспекции, в 15:00 40-летний водитель ехал на иномарке Kia Sportage по проспекту Ленина со стороны Осипенко. Напротив дома № 1 по проспекту Ленина автомобилист сбил 
9 октября 2018, 10:06
В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке

В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке

В Октябрьском суде областной столицы рассмотрели уголовное дело в отношении инженера по охране труда одного из ООО. Мужчина подозревался в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за чего погиб человек.

По версии следствия, 27 ноября прошлого года где-то 
9 октября 2018, 04:19
Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей

Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей

В суд Железнодорожного района Самары передали уголовное дело в отношении местного жителя. По версии следствия, 1 марта в здании ОП № 5 У МВД России по Самаре этот человек попытался передать силовику 200 тысяч рублей — часть взятки в 400 
9 октября 2018, 03:12
В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела

В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела

Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России завело уголовное дело на высокопоставленного стража порядка. Подозреваемым оказался начальник отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД России. Дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, подозреваемый скрыл 
9 октября 2018, 02:21
В Тольятти подростки стянули алкоголь на 30 тысяч рублей

В Тольятти подростки стянули алкоголь на 30 тысяч рублей

В дежурную часть в Тольятти обратился администратор магазина на улице Мира. Он рассказал, что двое молодых людей похитили из торговой точки алкоголь на 30 тысяч рублей. Злоумышленники разбили стеклянную дверь супермаркета и вынесли оттуда свою добычу.

Подозреваемые попали на 
9 октября 2018, 01:21
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