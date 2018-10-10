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Специалисты подсчитали, что на свою зарплату могут купить жители разных городов России
Специалисты агентства РИА Рейтинг проанализировали муниципальную статистику в сотне наиболее крупных городов России с января по июнь текущего года. Они брали данные о средней зарплате и стоимости стандартного потребительского набора.
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10 октября 2018, 09:26
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Работникам «АвтоВАЗагрегата» пока не выплатили 2,4 млн рублей
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10 октября 2018, 09:03
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В Самаре «пятнадцатая» протаранила бетонный столб на Луначарского
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10 октября 2018, 08:38
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В Самаре Kia сбила 10-летнего велосипедиста на «зебре»
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9 октября 2018, 10:06
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В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке
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9 октября 2018, 04:19
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Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей
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9 октября 2018, 03:12
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В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела
Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России завело уголовное дело на высокопоставленного стража порядка. Подозреваемым оказался начальник отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД России. Дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий».
По версии следствия, подозреваемый скрыл …
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9 октября 2018, 02:21
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В Тольятти подростки стянули алкоголь на 30 тысяч рублей
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9 октября 2018, 01:21