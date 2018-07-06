В субботу, 7 июля, пройдет матч между сборными России и Хорватии. Национальная команда нашей страны впервые в истории вышла в четвертьфинал мирового первенства по футболу. Многие болельщики из Тольятти ранее отправлялись в Самару, чтобы увидеть игры ЧМ-2018 на большом экране и впитать особую атмосферу Мундиаля. На этот раз все желающие смогут собраться на новой фан-зоне, где будет вестись прямая трансляция игры на большом светодиодном экране. Показ начнется в 21:30.
- Зовите друзей и близких! Возьмите с собой пледы и стулья. А вот алкоголь и его всевозможные вариации просим оставить дома, - пишут организаторы.
Новая фан-зона Тольятти находится в ЖК «Южный Бульвар», на площадке торцов домов №16 и 18 по Итальянскому бульвару.
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