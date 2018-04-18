Два торговых центра и универсам закрыли приставы в Тольятти Судебные приставы закрыли сразу несколько торговых точек в Тольятти. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Под ограничительные меры попали ТЦ «Восход» и «Кольцо», а также универсам «Каретный двор». Это было сделано в качестве меры предварительной защиты в …