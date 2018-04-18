|
Людей эвакуировали из ТЦ «Аврора» и «Космопорт» в Самаре
|
18 апреля 2018, 03:08
|
Два торговых центра и универсам закрыли приставы в Тольятти
Судебные приставы закрыли сразу несколько торговых точек в Тольятти. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Под ограничительные меры попали ТЦ «Восход» и «Кольцо», а также универсам «Каретный двор». Это было сделано в качестве меры предварительной защиты в …
|
18 апреля 2018, 10:01
|
Людей эвакуировали из ТЦ «Русский рынок» в Сызрани
|
17 апреля 2018, 05:29
|
Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре
В Самаре в торговом центре «Амбар» проведена экстренная эвакуация. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщили очевидцы. По их словам, сейчас в ТЦ работают пожарные, передает 63.ru. Посетители ждут, когда им разрешат вернуться обратно. В ГУ МЧС России по …
|
16 апреля 2018, 02:12
|
Названа причина эвакуации людей из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре
|
13 апреля 2018, 01:42
|
Из ТЦ «Вива Лэнд» эвакуировали людей
|
13 апреля 2018, 12:12