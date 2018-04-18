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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2018г 
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В Самаре экстренные службы завершили работы в ТЦ «Вива Лэнд», расположенном у площади Кирова. Как уже сообщала «ТЕРРА», утром в торговом центре была проведена эвакуация. По словам очевидцев, посетителей и персонал вывели на улицу в считанные секунды. На место прибыли 
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Из ТЦ «Вива Лэнд» эвакуировали людей

Из ТЦ «Вива Лэнд» эвакуировали людей

В Самаре в пятницу, 13 апреля, из ТЦ «Вива Лэнд» у площади Кирова эвакуировали людей. По словам очевидцев, всех посетителей вывели в считанные секунды. В торговый центр вызвали полицейских. Приехали пожарные, скорая помощь. По данным ГУ МЧС России по Самарской 
13 апреля 2018, 12:12
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