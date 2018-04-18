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Появились подробности об эвакуации из ТЦ «Аврора Молл» в Самаре
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18 апреля 2018, 05:31
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Два торговых центра и универсам закрыли приставы в Тольятти
Судебные приставы закрыли сразу несколько торговых точек в Тольятти. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Под ограничительные меры попали ТЦ «Восход» и «Кольцо», а также универсам «Каретный двор». Это было сделано в качестве меры предварительной защиты в …
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18 апреля 2018, 10:01
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Пик паводка в Самарской области придется на 21-22 апреля
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18 апреля 2018, 08:49
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Людей эвакуировали из ТЦ «Русский рынок» в Сызрани
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17 апреля 2018, 05:29
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Группа для ликвидации ЧС подготовлена в Самаре
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17 апреля 2018, 07:00
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Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре
В Самаре в торговом центре «Амбар» проведена экстренная эвакуация. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщили очевидцы. По их словам, сейчас в ТЦ работают пожарные, передает 63.ru. Посетители ждут, когда им разрешат вернуться обратно. В ГУ МЧС России по …
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16 апреля 2018, 02:12
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Названа причина эвакуации людей из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре
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13 апреля 2018, 01:42
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Из ТЦ «Вива Лэнд» эвакуировали людей
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13 апреля 2018, 12:12
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11 домов и 173 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Самарской области
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13 апреля 2018, 10:21
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МЧС включит сирены и громкоговорители в Самарской области
В Самаре в среду, 11 апреля, МЧС включит сирены и громкоговорители. Состоится комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен и уличных громкоговорителей. Сирены будут работать с 10 часов утра в течение пяти минут.
«Работа электросирен означает сигнал «Внимание …
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10 апреля 2018, 04:32