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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Появились подробности об эвакуации из ТЦ «Аврора Молл» в Самаре

Появились подробности об эвакуации из ТЦ «Аврора Молл» в Самаре

Стали известны подробности об эвакуации людей из ТЦ «Аврора Молл» в Самаре. Наряд полиции прибыл в торговый центр 18 апреля в 13:30 «с сообщением о поступившем звонке о минировании ТЦ», сообщили сотрудники молла. Администрация объекта сделала объявление по системе громкой 
18 апреля 2018, 05:31
Два торговых центра и универсам закрыли приставы в Тольятти

Два торговых центра и универсам закрыли приставы в Тольятти

Судебные приставы закрыли сразу несколько торговых точек в Тольятти. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Под ограничительные меры попали ТЦ «Восход» и «Кольцо», а также универсам «Каретный  двор». Это было сделано в качестве меры предварительной защиты в 

18 апреля 2018, 10:01
Пик паводка в Самарской области придется на 21-22 апреля

Пик паводка в Самарской области придется на 21-22 апреля

В главном управлении МЧС России по Самарской области состоялся брифинг, посвященный паводковой обстановке в регионе. По словам руководителя управления Олега Бойко, наибольший подъем воды придется на период с 21 апреля по 1 мая. Связано это будет со сбросами с Жигулевской 
18 апреля 2018, 08:49
Людей эвакуировали из ТЦ «Русский рынок» в Сызрани

Людей эвакуировали из ТЦ «Русский рынок» в Сызрани

17 апреля специалисты регионального МЧС эвакуировали посетителей из торгового центра «Русский рынок». Мероприятие проходило в рамках учений по отработке действий в случае сильного пожара.

«По легенде учений, в одной из секций начался пожар. Людей эвакуировали без нареканий», - сообщил 
17 апреля 2018, 05:29
Группа для ликвидации ЧС подготовлена в Самаре

Группа для ликвидации ЧС подготовлена в Самаре

С 17 по 19 апреля во всех регионах России пройдут масштабные учения по предотвращению последствий весеннего паводка и природных пожаров, сообщает МЧС. В них примут участие представители различных служб и ведомств, специалисты, в обязанности которых входит предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

17 апреля 2018, 07:00
Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

В Самаре в торговом центре «Амбар» проведена экстренная эвакуация. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщили очевидцы. По их словам, сейчас в ТЦ работают пожарные, передает 63.ru. Посетители ждут, когда им разрешат вернуться обратно. В ГУ МЧС России по 
16 апреля 2018, 02:12
Названа причина эвакуации людей из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

Названа причина эвакуации людей из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

В Самаре экстренные службы завершили работы в ТЦ «Вива Лэнд», расположенном у площади Кирова. Как уже сообщала «ТЕРРА», утром в торговом центре была проведена эвакуация. По словам очевидцев, посетителей и персонал вывели на улицу в считанные секунды. На место прибыли 
13 апреля 2018, 01:42
Из ТЦ «Вива Лэнд» эвакуировали людей

Из ТЦ «Вива Лэнд» эвакуировали людей

В Самаре в пятницу, 13 апреля, из ТЦ «Вива Лэнд» у площади Кирова эвакуировали людей. По словам очевидцев, всех посетителей вывели в считанные секунды. В торговый центр вызвали полицейских. Приехали пожарные, скорая помощь. По данным ГУ МЧС России по Самарской 
13 апреля 2018, 12:12
11 домов и 173 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Самарской области

11 домов и 173 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Самарской области

Из-за паводка в Самарской области остаются подтопленными 11 жилых домов, 173 приусадебных участка и три низководных моста. До важных автомобильных дорог талые воды пока не добрались.

Наиболее непростая ситуация пока складывается в селах Тимофеевка и Нижнее Санчелеево. 10 апреля в Тимофеевке 

13 апреля 2018, 10:21
МЧС включит сирены и громкоговорители в Самарской области

МЧС включит сирены и громкоговорители в Самарской области

В Самаре в среду, 11 апреля, МЧС включит сирены и громкоговорители. Состоится комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен и уличных громкоговорителей.  Сирены будут работать с 10 часов утра в течение пяти минут.

«Работа электросирен означает сигнал «Внимание 

10 апреля 2018, 04:32
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