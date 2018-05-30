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Материалы по теме:

Заморозки к выходным вернутся в Самарскую область

Заморозки к выходным вернутся в Самарскую область

В Самарскую область к выходным вернутся заморозки. В ночь на пятницу, 1 июня, местами возможны заморозки в воздухе и на почве до минус двух градусов по Цельсию. Днем местами небольшой дождь, температура воздуха 10 – 15 градусов тепла. В ночь 
30 мая 2018, 02:46
О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области

О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области

В Самарской области МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях на территории региона: в среду, 30 мая, ожидается гроза и сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду. Такой прогноз пришел в ведомство от синоптиков. Спасатели напоминают, что при усилении 

29 мая 2018, 02:55
Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре

Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре

В Самарской области пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром, прогнозируют синоптики. Такая погода ожидается в последние дни мая. При этом, как уже сообщалось ранее, в регионе относительно потеплеет – температура воздуха в дневные часы будет повышаться до +26 градусов. При 
29 мая 2018, 11:45
Рекорд по морозу зафиксировали в мае в Самарской области

Рекорд по морозу зафиксировали в мае в Самарской области

В Самарской области 27 мая был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. В поселке Авангард синоптики зафиксировали -3,5 градуса по Цельсию. Предыдущий температурный рекорд дня там фиксировали 46 лет назад – в 1971-м температура понижалась до минус 2,9 градуса, следует из 
28 мая 2018, 12:59
33 пожарных тушили балконы на двух этажах общежития в Самаре

33 пожарных тушили балконы на двух этажах общежития в Самаре

В Самаре в воскресенье, 27 мая, произошел пожар в многоэтажке на Металлурге. Возгорание произошло в доме, расположенном на улице Строителей. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 13:54. По словам очевидцев, открытым пламенем горели балконы на двух этажах. К месту 
28 мая 2018, 09:24
Из-за ожидаемых заморозков самарцам рекомендовали одеваться теплее

Из-за ожидаемых заморозков самарцам рекомендовали одеваться теплее

В Самарской области МЧС предупредило об ожидаемых заморозках на территории региона. Как уже сообщала «ТЕРРА», синоптики прогнозируют в выходные заморозки в воздухе и на почве до -3 градусов. Минусовая температура ожидается в ночь на субботу, 26 мая, и в ночь 
24 мая 2018, 04:14
800 жилых домов остались без воды в Октябрьске

800 жилых домов остались без воды в Октябрьске

22 мая крупная коммунальная произошла в Октябрьске. На улице Максима Горького прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. В результате утечки без водоснабжения остались 18 многоквартирных, 790 частных жилых домов , детсад, школа и пансионат для ветеранов и инвалидов. В зону отключения 

22 мая 2018, 09:55
Расчищать федеральные дороги Самарской области отправили 86 единиц техники

Расчищать федеральные дороги Самарской области отправили 86 единиц техники

В Самарской области на расчистку от снега федеральных дорог направили 86 единиц техники. Речь идет о трассах М-5 «Урал», Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград и А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан.

«В связи с 
5 февраля 2018, 01:51
МЧС: В Самарской области ожидается очень сильный ветер

МЧС: В Самарской области ожидается очень сильный ветер

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. МЧС передает, что в понедельник, 5 февраля, на территории региона ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Сотрудники ведомства рекомендуют самарцам при усилении ветра «ограничить выход из зданий».

«Важно взять под 

5 февраля 2018, 09:51
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