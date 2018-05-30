В Самарской области в четверг, 31 мая, снова ожидается ухудшение погодных условий. Сообщение об этом пришло от Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Самарской области. Ожидается кратковременный дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Спасатели напоминают, что в такую погоду подходить к деревьям, линиям электропередач, рекламным щитам и подобным конструкциям опасно, при усилении ветра лучше спрятаться в помещении.
«По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», 31 мая переменная облачность, ночью в большинстве районов кратковременный дождь, гроза, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, днём северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью +9, +14°С, днём +14, +19°, в Самаре ночью +11, +13°С, днем +16, +18°С. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82», - указано в сообщении.
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