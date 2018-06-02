Вчера, 1 июня в Самарской области неподалеку от села Александровка произошло ДТП смертельным исходом. Двое жителей Жигулевска, ехавшие на "Рено" с прицепом съехали в кювет, после чего иномарка опрокинулась.
По версии сотрудников ГИБДД Ставропольского района, 46-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением, так как прицеп потянул машину в сторону.
66-летний пассажир скончался до приезда машины «скорой помощи».
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