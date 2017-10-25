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Черная полоса продолжается: «Кубань» - «Крылья Советов» - 2:1
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21 октября 2017, 11:32
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Новая осечка в матчах с аутсайдерами: "Крылья Советов" - "Ротор" 1-1
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14 октября 2017, 05:29
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Андрей Тихонов: «Крылья» не должны были проигрывать «Факелу»
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после матча 17-го тура ФНЛ, в котором его подопечные проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:1, высказал мнение о прошедшей встрече. По словам Тихонова, самарцы не должны были терять очки в этой игре.
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8 октября 2017, 04:09
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"Крылья Советов" в Воронеже проиграли "Факелу" - 0:1
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8 октября 2017, 09:46