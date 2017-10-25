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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 октября 2017г 
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Счет был открыт на 65-й минуте встречи. Мяч в сетку ворот хозяев головой отправил Денис Ткачук – 0:1. Спустя 4 минуты краснодарец Игорь Коновалов забивает ответный гол – 1:1. Еще через семь мяч в ворота самарцев головой забил Владимир Лобкарев 
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Андрей Тихонов: «Крылья» не должны были проигрывать «Факелу»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после матча 17-го тура ФНЛ, в котором его подопечные проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:1, высказал мнение о прошедшей встрече. По словам Тихонова, самарцы не должны были терять очки в этой игре.
 
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"Крылья Советов" в Воронеже проиграли "Факелу" - 0:1

"Крылья Советов" на выезде в Воронеже с минимальным счетом проиграли "Факелу" – 0:1.
 
Единственный гол был забит на 38-й минуте первого тайма. В ворота самарцев был назначен пенальти, который четко пробил Дмитрий Мичуренков. 
 
Следующий матч состоится 14 октября. 
8 октября 2017, 09:46
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