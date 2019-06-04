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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Владельцам электросамокатов в Германии разрешили ездить по дорогам

Владельцам электросамокатов в Германии разрешили ездить по дорогам

Владельцы электросамокатов в Германии получили официальное разрешение на езду по проезжим частям и велодорожкам. Таким образом, правовой статус этого вида транспорта теперь приравнен к велосипедам. При этом отмечается, что находиться на проезжей части смогут только те водители электросамокатов, которым исполнилось 
4 июня 2019, 03:43
«Газпром» стал самой дорогой компанией в России

«Газпром» стал самой дорогой компанией в России

По итогам 3 июня «Газпром» признан самой дорогой компанией России. Капитализация газового гиганта всего за сутки выросла почти на 800 млрд рублей, превысив отметку в 5 трлн 700 млрд. Это на 500 млрд выше стоимости «Сбербанка». Акции «Газпрома» подорожали на 

4 июня 2019, 02:33
Более 4 млрд рублей в этом году получат самарские аграрии

Более 4 млрд рублей в этом году получат самарские аграрии

В Самарской области завершается посевная кампания. В этом году она шла почти на полутора миллионах гектаров земли. С них планируют собрать около двух миллионов тонн зерна. Задача к 2024 году - увеличить эту цифру в полтора раза. К слову сказать, 
3 июня 2019, 07:36
В Самаре закрылись все «Пчелки» и «Карамели»

В Самаре закрылись все «Пчелки» и «Карамели»

В Самаре прекратили работу все магазины сетей «Пчелка» и «Карамель». Региональные ритейлеры, подконтрольные компании «Элит» Андрея Котельникова, закрылись в мае. По мнению специалистов, это связано с экспансией федеральных сетей, а также со снижением покупательской способности населения, пишет «Самарское обозрение». 
3 июня 2019, 02:27
В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома

В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома

Владельцы частных домов в нашем регионе, возможно, будут платить двойной налог - комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрел идею администрации Новокуйбышевска. Чиновники предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части сбора имущественных налогов.
3 июня 2019, 10:40
Упавшие ветки дерева заблокировали движение трамваев на улице Ставропольской в Самаре

Упавшие ветки дерева заблокировали движение трамваев на улице Ставропольской в Самаре

Вечером 31 мая в Самаре оказалось заблокировано движение трамваев на улице Ставропольской. На пересечении с улицей Ново-Вокзальной с одного из деревьев упали ветки. Одна перегородила пути, а вторая легла на контактную 
31 мая 2019, 05:37
В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке

В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке

Китайские инженеры разработали новый поезд на магнитной подушке, который станет самым быстрым в мире после его ввода в эксплуатацию. Транспортное средство создает компания CRRC. Ожидается, что состав сможет развивать скорость до 600 километров в час.

Поезда на электромагнитной подушке 
28 мая 2019, 01:55
К началу следующей недели отремонтируют участок улицы Фрунзе в Самаре

К началу следующей недели отремонтируют участок улицы Фрунзе в Самаре

В ночь на 14 февраля в Самаре стартовали ремонтные работы на улице Фрунзе. От Филармонии специалисты приступили к фрезерованию покрытия на всей ширине проезжей части. Старый асфальтобетон позже будет переработан и использован для отсыпки дорог низкой категорийности, в том числе 

14 мая 2019, 05:50
На станции метро «Московская» произошло задымление

На станции метро «Московская» произошло задымление

5 мая, в 23:42 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о происшествии на станции метро «Московская». Сообщалось о задымлении.

Вызову был присвоен ранг «Пожар №2». На место выдвинулись 25 человек на 8 машинах.

«По прибытии к месту вызова подразделений установлено, что произошло 

6 мая 2019, 07:53
В Самаре с потолка станции метро «Московская» льется вода

В Самаре с потолка станции метро «Московская» льется вода

В Самаре затопило станцию метро «Московская», которая располагается на пересечении улицы Гагарина и Московского шоссе. Во вторник, 2 апреля, очевидцы засняли, как с потолка на пути и платформу течет вода. Однако пассажиров это ничуть не удивило - оказывается, подобные 
2 апреля 2019, 01:14
Вторую ветку метро в Самаре хотят проложить от Хлебной площади до Центрального автовокзала

Вторую ветку метро в Самаре хотят проложить от Хлебной площади до Центрального автовокзала

Вторая ветка самарского метро будет проходить от Хлебной площади до Центрального автовокзала. Ее длина составит 9 километров. Это будут 5 подземных станций и одна наземная. По берегу реки Самары железная дорога дойдет до вокзала, в районе улицы Мечникова под проспектом 

17 января 2019, 03:56
В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»

В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за вандализма в метро. Неизвестные злоумышленники разбили шесть плафонов в вагоне электропоезда Самарского метрополитена №0409 на станции метро «Безымянка» в Советском районе города. Общий размер ущерба составил 19,2 тысячи рублей. Как рассказали в облпрокуратуре, было 
26 ноября 2018, 01:57
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