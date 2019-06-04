Самаре выделят 549 млн рублей субсидий на перевозку граждан в метро. Соответствующее решение приняли в областном правительстве. Средства будут направлены на возмещение недополученных доходов метрополитеном. В настоящее время самарская подземка ежедневно перевозит около 40-45 тысяч человек, этого недостаточно для самоокупаемости. Себестоимость проезда почти в 2 раза превышает цену билета, которая с 1 января установлена на уровне 28 рублей. Сегодня самарское метро лежит тяжким грузом на бюджете города, сетуют эксперты. МУП ежегодно генерирует до 200 млн рублей убытка. В 80-е годы руководство Куйбышева принимало решение о строительстве метрополитена по двум причинам: нужно было подвозить рабочих к тогда еще работающим заводам Безымянки, а также чтобы соответствовать статусу города-миллионника. За постсоветское время дневной пассажиропоток подземки упал почти в 3 раза.
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