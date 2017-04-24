В Самаре появится снегоплавильная станция. Мэрия города объявила конкурс по приему заявок от потенциальных участников по ее строительству в Первом переулке Железнодорожного района. Определить победителя планируют 15 сентября этого года. Согласно техзаданию, станция должна переплавлять в воду 180 тонн снега в час при температуре минус 1 градус, и 140 тонн - при минус 30. Общая площадь объекта составит 17 тысяч квадратных метров, что примерно эквивалентно 2,5 футбольным полям. С победителем подпишут концессионное соглашение на 15 лет. Станцию концессионер должен будет построить за свой счет за 8 месяцев. Кроме того он обязан будет ежегодно вносить в бюджет Самары плату – не менее 1 млн рублей.
По данным самарской мэрии, сейчас утилизация снега на полигонах обходится горбюджету в 300 рублей за куб. Каждая «ходка условного КамАЗа» стоит почти 3 тысячи рублей. Эксперты уверяют, запуск станции поможет в 3-4 раза сократить расходы на вывоз снега. Например, в 1,5-миллионном Новосибирске уже действуют 2 подобных объекта, собираются строить и третий. Средняя себестоимость переработки куба снега там - от 80 до 100 рублей.
Отметим, у МП «Благоустройство» уже есть 2 мобильные снегоплавильные установки. Сейчас они законсервированы. На предприятии поясняют, что это было сделано из-за дороговизны их эксплуатации и неготовности ливневой канализации справиться в условиях зимы с большими объемами поступающей воды. Также на шум от них жаловались жители города.
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