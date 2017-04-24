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Бункер S

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Материалы по теме:

Видео: как выглядит новая улица к стадиону «Самара Арена»

Видео: как выглядит новая улица к стадиону «Самара Арена»

В Сети появилось видео с новой дорогой к стадиону «Самара Арена», который строят к ЧМ-2018 в Радиоцентре. Новая улица называется Арена-2018. Судя по видео, проехать по ней пока нельзя, некоторые участки представляют собой песчаную насыпь.

Напомним, протяженность улицы Арена 
21 апреля 2017, 03:50
Срок ввода в эксплуатацию стадиона

Срок ввода в эксплуатацию стадиона "Самара Арена" перенесен на 2018 год

Аналогичное решение принято в отношении стадиона в Калининграде. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения были внесены в нормативные акты "Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство стадиона в городе Калининград" и "Об осуществлении бюджетных 

19 апреля 2017, 06:40
Из Тольятти пришло штормовое предупреждение

Из Тольятти пришло штормовое предупреждение

На сайте тольяттинской мэрии появилось штормовое предупреждение.

«По информации ЕДДС Тольятти, утром и днем 20 апреля ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом, порывы северо-западного и западного ветра до 15 м/с. Температура воздуха днем +7+9С, ночью +1+3С», - 
19 апреля 2017, 04:00
Тольятти занесло снегом

Тольятти занесло снегом

Ночью в Тольятти прошел снегопад, сообщают в социальных сетях местные жители. Горожане публикуют фотографии с заснеженными дворами и дорогами. «Вот вам и апрель», - комментирует один их авторов. «Кажется у станций техобслуживания прибавится работы», - пишет другой горожанин.

Отметим, 
19 апреля 2017, 10:20
В Самаре ожидается снег

В Самаре ожидается снег

Появился предварительный прогноз погоды в Самаре на текущую неделю. Согласно данным на сайте «Гисметео», с 20 по 22 апреля в Самаре ожидается снег. В ночь на субботу температура может понизиться - до четырех градусов мороза. В ближайшие дни местами на 
17 апреля 2017, 02:35
В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018

В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018

В Самаре объявлен конкурс на строительство новых улиц к новому стадиону для ЧМ-2018. 
 

Согласно техзаданию, первая Стадионная улица обойдется областному бюджету в 39 млн рублей. Вторая - в 78 миллионов. Работы нужно выполнить до ноября текущего года. Длина первой дороги 

29 марта 2017, 02:32
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре

В среду, 29 марта, в Самарской области ожидается облачная погода с осадками – мокрый снег, возможно слабая метель, порывы ветра местами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Приволжское УГМС».

Горожанам, которых непогода застанет на 

29 марта 2017, 05:07
Летом на стадионе «Самара Арена» появится газон

Летом на стадионе «Самара Арена» появится газон

В июне на стадионе «Самара Арена» должны начать устраивать газон. Поэтому уже в мае с площадки должны быть убраны все краны и временные металлоконструкции, которые служат для поддержки консолей будущей арены. В настоящее время их смонтировано десять. Всего должно быть 
10 марта 2017, 09:57
Через 2 недели в Самаре запустят снегоплавильную установку

Через 2 недели в Самаре запустят снегоплавильную установку

Чтобы выгрузить одну тонну снеговой массы на полигон на ул. Лунной, необходимо официально заплатить 413 рублей. Сейчас на полигоне скопилось 50 тысяч тонн осадков.

В Самаре только сюда каждый день прибывает 35-40 «КамАЗов». Каждый вмещает от 5 до 11 тонн и делает по 

15 января 2015, 06:03
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