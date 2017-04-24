Чтобы выгрузить одну тонну снеговой массы на полигон на ул. Лунной, необходимо официально заплатить 413 рублей. Сейчас на полигоне скопилось 50 тысяч тонн осадков.

В Самаре только сюда каждый день прибывает 35-40 «КамАЗов». Каждый вмещает от 5 до 11 тонн и делает по …