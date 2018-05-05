На днях в полицию Самары поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 39-летний безработный сын ушел из дома и уже больше суток не выходит на связь.
Вскоре выяснилось, что мужчина, якобы, собирался зайти к своему знакомому, проживающему в одном из частных домов по улице Орловской. Оперативники проверили данную информацию. В ходе первого общения с жильцом интересуемого дома выяснить возможное местонахождение пропавшего мужчины не удалось. Однако полицейские заподозрили, что он что-то скрывает. При проверке предположения подтвердились.
Из собранных материалов следует: 39-летний житель областного центра действительно приходил к своему приятелю. Они поссорились из-за денег. По предварительным версии стражей порядка, в ходе ссоры 51-летний жилец частного дома зарезал своего оппонента ножом. После чего он спрятал тело погибшего в погребе хозпостройки. При проверке последнее обстоятельство подтвердилось.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», Подозреваемый признал свою вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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