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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Тела женщины и ребенка обнаружили в Самаре на улице Казачьей

Тела женщины и ребенка обнаружили в Самаре на улице Казачьей

Сотрудники полиции работают на месте происшествия в Куйбышевском районе Самары, где сегодня, 5 мая, около 10:50 возле одного из домов по улице Казачьей были обнаружены тела женщины и ребенка, передает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным сведениям, на 
5 мая 2018, 01:49
Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области

Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области

Жестокое убийство раскрыли полицейские в Шигонском районе. Трагедия произошла в селе Старый Тукшум. На месте сгоревшего дома там были обнаружены два трупа: хозяина дома и его соседа. Один из погибших имел все признаки насильственной смерти.

Правоохранители выяснили, что незадолго до преступления 

11 апреля 2018, 11:00
По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани

По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани

В Сызрани расследуют двойное убийство. Тела 49-летнего мужчины и его 83-летней матери были обнаружены еще 21 марта. О насильственном характере смерти сызранца свидетельствовали раны на его теле. Женщина, как показала экспертиза, скончалась в результате удушения.

В результате уголовное дело возбудили 
9 апреля 2018, 04:29
В Самаре пенсионер зарезал жену и пытался ранить самого себя

В Самаре пенсионер зарезал жену и пытался ранить самого себя

Смертельная ссора супругов произошла в Куйбышевском районе Самары вчера, 24 марта, вечером.
 
Около 20 часов в полицию поступило сообщение, что в квартире одного из домов по улице Войкова женщине причинили ножевое ранение.

 На месте происшествия полицейские обнаружили в 
25 марта 2018, 02:47
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