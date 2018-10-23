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На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий
На «Тольяттиазоте» погиб рабочий, отравившись аммиаком. О чрезвычайном происшествии сообщает Минтруд Самарской области. По предварительной информации, во время подготовительных работ на остановленном агрегате по производству аммиака скончался механик заводского цеха. Мужчина надышался ядовитыми парами. Ведомство в целях профилактики несчастных случаев …
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23 октября 2018, 08:35
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В блогах: Сызрани скоро капец?
Сызранский писатель, краевед и блогер Сергей Зацаринный отреагировал на различные пророчества, что в Сызрани все будет плохо.
"В последнее время самые разные люди (и по положению, и по возрасту, и по состоятельности) единодушно утверждают, что Сызрани капец. Она …
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23 октября 2018, 08:22
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В блогах: пойменные луга волжского левобережья
Блогер s7007 ((эс-70-07)) побывал на пойменных лугах волжского левобережья. "Разница правого и левого берегов Волги сказывается на расселении и хозяйственном освоении берегов, - пишет автор. - Тихие затоны левого берега широко используются для стоянки, перезимовки, ремонта и строительства судов: …
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23 октября 2018, 08:09
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Руководителем ГЖИ Самарской области назначена Светлана Ерофеева
Руководителем Государственной жилищной инспекции по Самарской области станет Светлана Ерофеева, которая ранее занимала должность заместителя главы ведомства. Она приступит к своим обязанностям со среды, 24 октября.
Напомним, экс-руководитель ГЖИ Андрей Абриталин подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. По …
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23 октября 2018, 04:07
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Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения
Российская актриса и режиссер Рената Литвинова поздравила в своем Instagram певицу Земфиру с днем рождения, которой сегодня исполняется 39 лет.
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26 августа 2015, 12:05
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Шарлиз Терон исполнилось 40 лет
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7 августа 2015, 04:39
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Житель Шанхая подал в суд на известную актрису за ее пристальный взгляд
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10 июня 2015, 01:45
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Умерла актриса Энн Мира, мать Бена Стиллера
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25 мая 2015, 09:21