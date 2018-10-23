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Материалы по теме:

На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий

На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий

На «Тольяттиазоте» погиб рабочий, отравившись аммиаком. О чрезвычайном происшествии сообщает Минтруд Самарской области. По предварительной информации, во время подготовительных работ на остановленном агрегате по производству аммиака скончался механик заводского цеха. Мужчина надышался ядовитыми парами. Ведомство в целях профилактики несчастных случаев 
23 октября 2018, 08:35
В блогах: Сызрани скоро капец?

В блогах: Сызрани скоро капец?

Сызранский писатель, краевед и блогер Сергей Зацаринный отреагировал на различные пророчества, что в Сызрани все будет плохо.

"В последнее время самые разные люди (и по положению, и по возрасту, и по состоятельности) единодушно утверждают, что Сызрани капец. Она 
23 октября 2018, 08:22
В блогах: пойменные луга волжского левобережья

В блогах: пойменные луга волжского левобережья

Блогер s7007 ((эс-70-07)) побывал на пойменных лугах волжского левобережья. "Разница правого и левого берегов Волги сказывается на расселении и хозяйственном освоении берегов, - пишет автор. - Тихие затоны левого берега широко используются для стоянки, перезимовки, ремонта и строительства судов: 
23 октября 2018, 08:09
Руководителем ГЖИ Самарской области назначена Светлана Ерофеева

Руководителем ГЖИ Самарской области назначена Светлана Ерофеева

Руководителем Государственной жилищной инспекции по Самарской области станет Светлана Ерофеева, которая ранее занимала должность заместителя главы ведомства. Она приступит к своим обязанностям со среды, 24 октября.

Напомним, экс-руководитель ГЖИ Андрей Абриталин подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. По 
23 октября 2018, 04:07
Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения

Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова поздравила в своем Instagram певицу Земфиру с днем рождения, которой  сегодня исполняется 39 лет.
 
Рената Литвинова разместила снимок Земфиры на крыше и перефразировала в качестве поздравления слова из композиции «Чайка» самой певицы: "...Невесомую, независимую 
26 августа 2015, 12:05
Шарлиз Терон исполнилось 40 лет

Шарлиз Терон исполнилось 40 лет

7 августа отмечает юбилей одна из красивейших женщин мира - актриса Шарлиз Терон.
7 августа 2015, 04:39
Житель Шанхая подал в суд на известную актрису за ее пристальный взгляд

Житель Шанхая подал в суд на известную актрису за ее пристальный взгляд

Мужчина судится с известной актрисой и поп-певицей Чжао Вэй за ее пристальный взгляд с экрана телевизора. Во время просмотра телешоу китаец «получил моральный ущерб» из-за того, что Чжао слишком требовательно глядела в камеру. Отметим, женщина играет в шоу мать, которая 
10 июня 2015, 01:45
Умерла актриса Энн Мира, мать Бена Стиллера

Умерла актриса Энн Мира, мать Бена Стиллера

В США в минувшую субботу, 23 мая, на 86-м году жизни скончалась актриса Энн Мира. Зрителю она была известна по дуэту с мужем Джерри Стиллером, а также по многочисленным ролям в телесериалах.
Энн Мира – мать актера и режиссера Бена 
25 мая 2015, 09:21
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