Вечером 26 июня в Самару прилетела футбольная сборная Колумбии. Из аэропорта «Курумоч» команда сразу отправилась в отель «Ренессанс».
В Самаре колумбийцы будут играть 28 июня. В рамках заключительного тура группового этапа они встретятся с командой из Сенегала. Обе команды претендуют на выход в 1\8 финала. Сенегальцы с 4 очками расположились на второй строчке турнирной таблицы, а колумбийцы идут третьими с тремя набранными баллами.
Матч на стадионе «Самара Арена» начнется в 18:00.
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