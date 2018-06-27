4
15
56
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   888       8888888888  888888b.     .d8888b.   8888888888  888      
 d88P  Y88b  888       888         888  "88b   d88P  Y88b        d88P  888      
 Y88b. d88P  888       888         888  .88P   888    888       d88P   888      
  "Y88888"   888       8888888     8888888K.   Y88b. d888      d88P    888      
 .d8P""Y8b.  888       888         888  "Y88b   "Y888P888   88888888   888      
 888    888  888       888         888    888         888    d88P      888      
 Y88b  d88P  888       888         888   d88P  Y88b  d88P   d88P       888      
  "Y8888P"   88888888  8888888888  8888888P"    "Y8888P"   d88P        88888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самару прилетели игроки сборной Сенегала

В Самару прилетели игроки сборной Сенегала

27 июня в Самару прилетели футболисты сборной Сенегала. Сразу после приземления в «Курумоче» игроки отбыли в отель «Lotte», в котором они и будут базироваться до матча со сборной Колумбии.

Колумбийцы и сенегальцы проведут заключительный матч группового этапа ЧМ по футболу на 

27 июня 2018, 02:22
Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00

Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00

В Самаре входные ворота на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» в четверг, 28 июня, откроют в 15 часов. Там состоится четвертый по счету матч мундиаля на новом самарском поле и последний в групповом этапе – сыграют сборные Колумбии и Сенегала. На 
27 июня 2018, 12:34
Два матча ЧМ-2018 покажут 27 июня на фестивале болельщиков в Самаре

Два матча ЧМ-2018 покажут 27 июня на фестивале болельщиков в Самаре

В Самаре в среду, 27 июня, на фестивале болельщиков состоится трансляция двух матчей ЧМ-2018, а также выступят две музыкальные группы. Проход на площадь Куйбышева откроют в 16 часов. Напомним, фанфест в Самаре стартовал одновременно с открытием ЧМ-2018 по футболу 14 

27 июня 2018, 11:08
Что станет после ЧМ-2018 со стадионом «Самара Арена»

Что станет после ЧМ-2018 со стадионом «Самара Арена»

Ближайшие два года содержание стадиона «Самара Арена» будет на 95% субсидироваться из федерального бюджета. Речь идет о сумме около 200 миллионов рублей в год. В связи с этим менеджменту клуба «Крылья Советов» поставлена задача в ближайшее время добиться средней посещаемости 

26 июня 2018, 05:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх