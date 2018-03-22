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21 марта 2018, 09:36
Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области

Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области

Самарский региональный оператор «Фонд капитального ремонта» намерен снова взять кредит под мундиаль. Речь идет о ремонте многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению ЧМ-2018 по футболу. На этот раз за­прашиваемая сумма составляет 250 миллионов рублей, 

13 марта 2018, 09:55
Вкладчики рухнувших банков начнут получать страховое возмещение онлайн

Вкладчики рухнувших банков начнут получать страховое возмещение онлайн

В следующем году вкладчики обанкротившихся банков смогут получить компенсации через интернет. Соответствующий проект готовят в Агентстве по страхованию вкладов. По мнению экспертов, если подобный механизм запустят, то при крахе финансовой организации клиенты смогут быстрее получать свои средства, банки-агенты избавятся от 

12 марта 2018, 09:00
Главе самарского отделения ЦБ Константину Сурикову нашли временную замену

Главе самарского отделения ЦБ Константину Сурикову нашли временную замену

В Самаре управляющий самарским отделением Центробанка Константин Суриков покинул свой пост. По данным kommersant.ru, он уволен по собственному желанию. Официально эту информацию пока 
7 марта 2018, 02:35
Бывший депутат Самарской губернской думы судится с сыном экс-губернатора

Бывший депутат Самарской губернской думы судится с сыном экс-губернатора

1 ноября Самарский районный суд рассмотрит иск коммуниста Сергея Ракитина к Алексею Титову.
14 октября 2016, 03:35
С санацией

С санацией "Балтинвестбанка" возникли проблемы

У находящегося в процедуре санации "Балтинвестбанка" возникли неожиданные проблемы. Напомним, с декабря прошлого года его финансовым оздоровлением занимается "Абсолют Банк". Между тем банк "Санкт-Петербург" подал иск к основным экс-акционерам "Балтинвеста", в числе которых и самарский бизнесмен Александр Швидак, с требованием 
10 февраля 2016, 02:39
Убытки ОАО

Убытки ОАО "Волгабурмаш" выросли в 7 раз

В 2014 году убытки ОАО "Волгабурмаш" в выросли 7 раз. Как следует из годового отчета предприятия, они составили 3 миллиарда 141 миллион рублей, вместо 449 миллионов в 2013-м. Выручка упала с 2 миллиардов до миллиарда 643 миллионов.

Основными причинами убыточности называются 
3 июля 2015, 11:05
Руководство самарского «Волгабурмаша» хочет увеличить уставный капитал

Руководство самарского «Волгабурмаша» хочет увеличить уставный капитал

Совет директоров ОАО «Волгабурмаш» принял решение о выпуске допэмиссии акций предприятия и увеличении уставного капитала. Размер допэмиссии не называется. Ценные бумаги планируется распределить среди акционеров ВБМ по закрытой подписке. В ближайшее время решение совета директоров обсудят на внеочередном собрании акционеров.

По 

20 ноября 2014, 04:38
ОАО «Волгабурмаш» займет в Балтинвестбанке 50 миллионов рублей

ОАО «Волгабурмаш» займет в Балтинвестбанке 50 миллионов рублей

Как сообщается на сайте раскрытия информации, соответствующее решение принял совет директоров ОАО «Волгабурмаш». Суммарная задолженность предприятия перед кредитным учреждением на конец прошлого года составляла 460 миллионов рублей. Напомним, основным собственником «Волгабурмаша» является самарский бизнесмен Александр Швидак, он же через принадлежащую 

6 августа 2014, 04:55
Сергей Красильников покидает самарский банк «Солидарность»

Сергей Красильников покидает самарский банк «Солидарность»

Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», Сергей Красильников покидает банк «Солидарность». Напомним, до ноября прошлого года он контролировал кредитное учреждение вместе с предпринимателем Алексеем Титовым.

Осенью в «Солидарности» начался кризис, и 2 декабря Центробанк принял решение о санации, которую проводят Агентство по 

30 мая 2014, 12:25
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