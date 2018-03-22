Самарский банк «Солидарность» обратился в областной Арбитражный суд с иском о банкротстве своего бывшего бенефициара Алексея Титова, сына экс-губернатора. Финансовое учреждение также намерено взыскать задолженность с бывшего депутата губдумы Сергея Ракитина и известных бизнесменов Александра Швидака и Вадима Егиазарова.
С 2000 по 2014 год Алексей Титов был председателем совета директоров «Солидарности». После того как в компании ввели процедуру санации и сменились владельцы, Титов-младший остался работать там экспертом по стратегическому развитию. В его компетенцию, в частности, входила работа по возврату проблемных долгов, набранных до вхождения банка в группу «Лайф».
Сумма претензий истца к экс-руководителю в материалах арбитража не раскрывается. Согласно картотеке ВАС, в прошлом году «Солидарности» через суд уже удалось взыскать с Титова 12 миллионов рублей. Суть претензий к Ракитину, Швидаку и Егиазарову не уточняется.
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