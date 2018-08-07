Коллапс на «южке»: ДТП парализовало движение по одной из ключевых магистралей Самары В четвертом часу дня 7 августа на Южном шоссе образовалась огромная пробка. Движение парализовано в обе стороны, сообщают очевидцы. Причиной транспортного коллапса стало столкновение двух легковушек: вазовской "классики" и "Форда Фокус". На месте происшествия работают сотрудники полиции.



</a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">7 августа 2018, 04:04</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/reshenie-neprostoe-aleksandr-kobenko-prokommentiroval-svoyu-otstavku-s-posta-glavy" title="Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/ca1557e3-4e53-4569-933e-0148b5d10a18_0.jpg" alt="Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/reshenie-neprostoe-aleksandr-kobenko-prokommentiroval-svoyu-otstavku-s-posta-glavy" title="Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития">Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития</a></h4> <div class="anons"><span>Александр Кобенко прокомментировал свой уход с поста врио вице-губернатора, министра экономического развития Самарской области. Свое обращение он опубликовал на странице в социальной сети.<br /><br /> По словам Кобенко, смена места работы стала для него непростым решением. Он отметил, что за последние <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/reshenie-neprostoe-aleksandr-kobenko-prokommentiroval-svoyu-otstavku-s-posta-glavy" title="Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">7 августа 2018, 02:37</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/samarcev-priglashayut-pokatatsya-na-baykah-harley-davidson" title="Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/photofacefun_com_1533636429.jpg" alt="Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/samarcev-priglashayut-pokatatsya-na-baykah-harley-davidson" title="Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson">Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson</a></h4> <div class="anons"><span><div> В субботу и воскресенье, 11 и 12 августа, в Самаре пройдет крупный фестиваль знаменитых байков Harley Davidson. В наш город приедет огромный грузовик с 23 топовыми моделями байков. Гости фестиваля смогут потрогать и даже прокатиться на любом из них. Событие <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/samarcev-priglashayut-pokatatsya-na-baykah-harley-davidson" title="Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">7 августа 2018, 02:09</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/ne-propustite-stol-zakazov-na-russkom-radio" title="Не пропустите «Стол заказов» на «Русском радио»" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/dac4gjhv_2o_1.jpg" alt="Не пропустите «Стол заказов» на «Русском радио»" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/ne-propustite-stol-zakazov-na-russkom-radio" title="Не пропустите «Стол заказов» на «Русском радио»">Не пропустите «Стол заказов» на «Русском радио»</a></h4> <div class="anons"><span>В 15:00 на «Русском радио» в Самаре стартует традиционная программа «Стол заказов». В течение часа вы можете поделиться своими приветами, поздравлениями и просто хорошим настроением, позвонив в студию. У микрофона ваших заявок будет ждать ведущий Сергей Сергеев.<br /><br /> Телефон прямого <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/ne-propustite-stol-zakazov-na-russkom-radio" title="Не пропустите «Стол заказов» на «Русском радио»"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">6 августа 2018, 02:44</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/stol-zakazov-nachinaetsya-na-russkom-radio-0" title="«Стол заказов» начинается на «Русском радио»" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/dac4gjhv_2o_0.jpg" alt="«Стол заказов» начинается на «Русском радио»" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/stol-zakazov-nachinaetsya-na-russkom-radio-0" title="«Стол заказов» начинается на «Русском радио»">«Стол заказов» начинается на «Русском радио»</a></h4> <div class="anons"><span>На «Русском радио» в Самаре начинается традиционный «Стол заказов». Передавайте в эфир свои приветы и поздравления, и просто делитесь хорошим настроением. За микрофоном – ведущий Сергей Сергеев.<br /><br /> Номер студийного телефона: (846) 341-100-3.<br /><br /><iframe allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/stol-zakazov-nachinaetsya-na-russkom-radio-0" title="«Стол заказов» начинается на «Русском радио»"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">3 августа 2018, 03:13</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/stol-zakazov-nachinaetsya-na-russkom-radio-v-samare-0" title="«Стол заказов» начинается на «Русском радио» в Самаре" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/dac4gjhv_2o.jpg" alt="«Стол заказов» начинается на «Русском радио» в Самаре" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/stol-zakazov-nachinaetsya-na-russkom-radio-v-samare-0" title="«Стол заказов» начинается на «Русском радио» в Самаре">«Стол заказов» начинается на «Русском радио» в Самаре</a></h4> <div class="anons"><span>На «Русском радио» в Самаре начинается программа «Стол заказов». Ведущий Сергей Сергеев поздравляет всех причастных до Дню воздушно-десантных войск и ждет звонков в эфир.<br /><br /> Номер студийного телефона: (846) 341-100-3.<br /><br /><iframe allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/puIOuhMzbYs" width="560">