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Робот «Валли» проверит прочность труб и опасные участки в Самаре
В Самару из Санкт-Петербурга привезли коммунального робота «Валли». Этот аппарат позволит подготовить город к отопительному сезону - он выявляет поврежденные места на тепломагистралях, может заехать внутрь трубы и отсканировать ее состояние. На дисплей оператора выводится цветная диаграмма, по которой определяют …
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