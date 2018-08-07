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Робот «Валли» проверит прочность труб и опасные участки в Самаре

Робот «Валли» проверит прочность труб и опасные участки в Самаре

В Самару из Санкт-Петербурга привезли коммунального робота «Валли». Этот аппарат позволит подготовить город к отопительному сезону - он выявляет поврежденные места на тепломагистралях, может заехать внутрь трубы и отсканировать ее состояние. На дисплей оператора выводится цветная диаграмма, по которой определяют 
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Коллапс на «южке»: ДТП парализовало движение по одной из ключевых магистралей Самары

В четвертом часу дня 7 августа на Южном шоссе образовалась огромная пробка. Движение парализовано в обе стороны, сообщают очевидцы. Причиной транспортного коллапса стало столкновение двух легковушек: вазовской "классики" и "Форда Фокус". На месте происшествия работают сотрудники полиции. 
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«Стол заказов» начинается на «Русском радио»

«Стол заказов» начинается на «Русском радио»



На «Русском радио» в Самаре начинается Стол заказов. Ваши поздравления, пожелания, приветы и заказы на любимые песни принимает Светлана Столичная. Успейте дозвониться в студию в течение ближайшего часа.

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