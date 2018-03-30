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Полицейские ищут мошенника, который крадет мобильные телефоны из салонов связи в Тольятти

Полицейские ищут мошенника, который крадет мобильные телефоны из салонов связи в Тольятти

Тольяттинские полицейские разыскивают мошенника. Он «работает» в местных салонах связи, действуя по одной и той же схеме. Злоумышленник приходит в торговые точки, держа в руках буклет, к которому прикреплен муляж мобильного телефона. Он подходит к консультантам под видом того, что 

30 марта 2018, 09:08
Ломавших почтовые ящики хулиганов помогла поймать жительница Тольятти

Ломавших почтовые ящики хулиганов помогла поймать жительница Тольятти

Жительница Тольятти помогла полицейским задержать хулиганов. Мария Руднева возвращалась домой вместе с маленькой дочкой. Зайдя в подъезд, она обратила внимание на двух молодых людей, которые ломали почтовые ящики и сильно шумели. После того как женщина сделала им замечание, нарушители порядка 

29 марта 2018, 01:29
Пенсионерка выжила, упав с девятого этажа в Тольятти

Пенсионерка выжила, упав с девятого этажа в Тольятти

Вечером, 28 марта на бульваре Гая в Тольятти произошло ЧП. Там с балкона 9-этажа выпала 60-летняя женщина. Пострадавшая рухнула в глубокий сугроб. Он несколько смягчил удар, и спас женщине жизнь. С травмами она была доставлена в больницу.

Прибывшие врачи 
29 марта 2018, 12:36
Троих автоугонщиков осудили в Тольятти

Троих автоугонщиков осудили в Тольятти

В Тольятти вынесли приговор в отношении троих серийных автоугонщиков. Они действовали с июня 2016 по март 2017 года. За это время они похитили две автомашины "ЛАДА Гранта" и один "Datsun". Украденный транспорт преступники перегоняли в арендованные гаражные боксы, «перебивали» номера 

29 марта 2018, 09:30
Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина

Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина

Сотрудники полиции в течение суток раскрыли кражу из строительного магазина. В зал торговой точки зашел подозрительный покупатель. Мужчина ходил около полок с товарами и постоянно оглядывался. За ним постоянно наблюдала одна из сотрудниц. Она-то и увидела, как злоумышленник взял с 

28 марта 2018, 09:29
Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске

Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске

В полицию города Жигулевска поступило сообщение о краже. 69-летний мужчина рассказал, что у него похитили шкаф. Он занимался переездом в новую квартиру. Предмет мебели новосел оставил на площадке, а, когда вернулся, на месте его уже не обнаружил. Ущерб пострадавший оценил 

28 марта 2018, 01:21
Несколько дезодорантов пытался украсть из магазина житель Тольятти

Несколько дезодорантов пытался украсть из магазина житель Тольятти

В Тольятти Росгвардия задержала предполагаемого похитителя дезодорантов. В магазин на улице Ушакова в Центральном районе Автограда зашел мужчина. Сотрудники торговой точки увидели, что посетитель положил за пазуху шесть дезодорантов и, похоже, собирался выйти, не расплатившись. Поэтому работники магазина нажали тревожную 

28 марта 2018, 10:40
Пенсионер забыл запереть дверь дома и остался без денег в Самарской области

Пенсионер забыл запереть дверь дома и остался без денег в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение об ограблении пенсионера в Сызранском районе. 56-летний мужчина вышел из своего дома, а когда вернулся, обнаружил, что из его жилища пропали 6 700 рублей.

На место прибыли правоохранители. Выяснилось, что потерпевший стал жертвой собственной беспечности. 

25 марта 2018, 11:57
В Самарской области ищут подростка, который пропал после ссоры с матерью

В Самарской области ищут подростка, который пропал после ссоры с матерью

Тольяттинская полиция разыскивает 17-летнего студента «Сызранского губернского колледжа технологии машиностроения» Илью Сипкова. 25 января парень повздорил с матерью и ушел из дома. Больше его никто не видел.

На вид молодому человеку около 17-18 лет. Телосложение худощавое, рост - 176-178 сантиметров. Лицо 

9 февраля 2018, 10:57
Полиция ищет пропавшего студента из Самары

Полиция ищет пропавшего студента из Самары

Самарская полиция продолжает поиск пропавшего 19-летнего студента. Молодой человек учился в одном из вузов Самары. В правоохранительные органы обратилась его мать. Установлено, что некоторое время он находился в Новокуйбышевске. 17 января парень поселился в местной гостинице, переночевал там. Куда он 

8 февраля 2017, 10:25
В Самаре 17-летний студент и девушка погибли, упав с высоты

В Самаре 17-летний студент и девушка погибли, упав с высоты

За сутки с 6 по 7 сентября в Самаре разбились насмерть два человека – несовершеннолетний студент и молодая женщина, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Самарской области.

О первой трагедии стало известно вечером 6 сентября. Около 19 часов 

8 сентября 2016, 12:37
Откусивший полицейскому палец студент получил 3 года тюрьмы

Откусивший полицейскому палец студент получил 3 года тюрьмы

1 февраля этого года 32-летний студент колледжа Леонид Кушинов откусил в метро палец сотруднику полиции.
24 июня 2015, 07:19
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