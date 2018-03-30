Охранники тольяттинского магазина спортивных товаров пресекли кражу. В торговую точку, расположенную в Автозаводском районе города пришел 18-летний студент. Он прошел к товарам и попытался незаметно схватить две футболки, мужское трико и куртку. Общая стоимость вещей составляет около 5 тысяч рублей.
Молодого человека заметили охранники. Не теряя времени, они вызвали на место происшествия полицейских и передали его правоохранителям. На студента заведено уголовное дело, ему может грозить до 2 лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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