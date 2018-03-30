На днях в полицию поступило сообщение об ограблении пенсионера в Сызранском районе. 56-летний мужчина вышел из своего дома, а когда вернулся, обнаружил, что из его жилища пропали 6 700 рублей.

На место прибыли правоохранители. Выяснилось, что потерпевший стал жертвой собственной беспечности. …