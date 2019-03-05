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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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В блогах: Почему в Самаре текут кровли

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В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского

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В Самарской области уничтожили более 100 кг запрещенных мяса, меда и молочной продукции

В Самарской области уничтожили более 100 кг запрещенных мяса, меда и молочной продукции

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В Самарской области поймали братьев-закладчиков

В Самарской области поймали братьев-закладчиков

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