|
«АвтоВАЗ» вышел с каникул
|
10 января 2019, 09:15
|
«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре
|
10 января 2019, 09:04
|
«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички
|
10 января 2019, 08:34
|
В Самарской области задержали иностранца с 25 кг героина
Сотрудники УФСБ России по Самарской области вычислили канал поставок крупных партий наркотиков, организованный членами транснационального преступного сообщества. Запрещенные вещества поступали из одной из республик Средней Азии. Силовикам удалось задержать члена преступного сообщества, 34-летнего гражданина другого государства, который перевозил героин транзитом …
|
9 января 2019, 09:13
|
«Сказала идти на фиг»: подозреваемый в убийстве 16-летней тольяттинки раскрыл мотив
Подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки из Тольятти рассказал о причинах преступления. Видео следственного эксперимента опубликовал Следственный комитет России. Напомним, что подозреваемым по делу проходит 16-летний хороший знакомый девушки. Молодой человек встречался с ней и в роковой вечер пытался уговорить возобновить …
|
26 декабря 2018, 02:49
|
Расследовать убийство 16-летней спортсменки из Тольятти будут в центральном аппарате СК РФ
|
26 декабря 2018, 12:13
|
В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности
|
13 декабря 2018, 11:25
|
Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»
|
7 декабря 2018, 04:46