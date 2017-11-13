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Материалы по теме:

Муниципальное предприятие «Благоустройство» займет 350 миллионов рублей у «Газбанка»

Муниципальное предприятие «Благоустройство» займет 350 миллионов рублей у «Газбанка»

Кредит понадобился для пополнения оборотных средств. Итоги объявленных МП торгов стали известны в пятницу. Речь идет об открытии возобновляемой кредитной линии сроком до 31 июля 2020 года под 18% годовых. За пользование займом «Благоустройство» заплатит 115 миллионов рублей. Впрочем,  Как 

13 октября 2017, 06:55
Региональный оператор

Региональный оператор "Фонд капитального ремонта" в очередной раз пытается взять кредит

Напомним, о намерении привести в порядок многоквартирные дома, расположенные вдоль гостевых  туристических маршрутов, в рамках подготовки  Самары к проведению чемпионата мира по футболу за счет заемных средств было заявлено еще в феврале. Сначала фонд пытался взять кредит в 1 миллиард 

13 октября 2017, 03:55
Самарский метрополитен собирается занять 40 миллионов рублей

Самарский метрополитен собирается занять 40 миллионов рублей

Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Как говорится в сопроводительной документации, кредит понадобился для пополнения оборотных средств. Срок займа - три года. Максимальная сумма процентов, которую организация готова заплатить банку - 21 миллион 600 тысяч рублей. Итоги конкурса подведут 30 

11 октября 2017, 03:55
Фонд капремонта заплатит больше

Фонд капремонта заплатит больше

В ближайшее время Самарская губернская дума рассмотрит вопрос о поднятии потолка по процентной ставке, которая позволит региональному Фонду капитального ремонта взять кредит на ремонт фасадов домов. Оператор пытается занять более 1 млрд 800 млн рублей. Первые торги, в ходе которых 

27 сентября 2017, 11:42
В Самаре засудили Фонд капремонта: собранные с самарцев деньги положили в банк, а полученные проценты истратили

В Самаре засудили Фонд капремонта: собранные с самарцев деньги положили в банк, а полученные проценты истратили

Фонд капитального ремонта Самарской области должен вернуть в «общий котел» 73,4 миллиона рублей. Деньги, полученные с самарцев в качестве взносов на капремонт, разместили в банке. Как оказалось, полученные проценты были потрачены не на капремонт, а на «административно-хозяйственные нужды» чиновников. Речь 
28 июля 2017, 01:12
Фонду капремонта не хотят помочь с деньгами

Фонду капремонта не хотят помочь с деньгами

Фонду капитального ремонта Самарской области в очередной раз не удалось взять кредит. На тендеры, объявленные некоммерческой организацией, не было подано ни одной заявки. Планировалось открыть две кредитные линии на 350 и 150 миллионов рублей сроком на 43 месяца под 11,25% 

12 июля 2017, 03:42
Фонд капремонта потратит на платёжки 5,6 млн рублей

Фонд капремонта потратит на платёжки 5,6 млн рублей

5 млн 600 тысяч рублей будут потрачены на печать и доставку квитанций на оплату взносов за капремонт для жителей Самары, Сызрани и Новокуйбышевска. Тендер по поиску подрядчика, который будет заниматься работами в течение 13 месяцев, объявил региональный Фонд капитального ремонта. 

10 июля 2017, 04:57
Махлаи заработают на

Махлаи заработают на "Тольяттинском троллейбусном управлении"

Тольяттихимбанк даст 24,5 млн рублей муниципальному "Тольяттинскому троллейбусному управлению" на пополнение оборотных средств, говорится в сообщении на портале госзакупок. Условия займа - 16 процентов годовых, срок погашения - 2,5 года. На обслуживание кредита предприятие потратит почти 5,5 млн рублей. Аффилированный семейству 

18 мая 2017, 04:00
66% облигаций Народного займа раскуплены

66% облигаций Народного займа раскуплены

5 тыс. ценных бумаг выкупил Тольяттихимбанк, 100% акций которого принадлежит объявленному в международный розыск Сергею Махлаю, члену совета директоров ОАО Тольяттиазот.
31 октября 2016, 04:56
ЦБ переоформил документы «Тольяттихимбанку»

ЦБ переоформил документы «Тольяттихимбанку»

Центробанк переоформил бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг акционерному обществу «Тольяттихимбанк». Документ разрешает организации осуществлять брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, а также действия по управлению акциями, сообщает пресс-служба регулятора. Переоформление осуществлялось в связи со сменой названия учреждения - с 
26 августа 2015, 10:55
ТОП-5 самых прибыльных банков Самарской области по итогам 2013 года

ТОП-5 самых прибыльных банков Самарской области по итогам 2013 года

Лидеры рынка показали рост. Финансовые учреждения Самарской области подводят итоги 2013 года. Рейтинг ТОП-5 губернии по расчётам портала Банки.ру, основанным на бухгалтерской отчетности за декабрь прошлого года, которая была опубликована на сайте Центробанка России, выглядит следующим образом. Самым большим капиталом 

31 января 2014, 11:15
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