«Тольяттихимбанк» стал победителем тендера по предоставлению региональному оператору Самарской области «Фонд капитального ремонта» 300 миллионов рублей кредита. Средства предназначены на приведение в порядок фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Результат определения подрядчика опубликован на портале госзакукпок. Тендер был организован непосредственно Фондом капремонта. Согласно техзаданию, деньги нужны банку на 36 месяцев - до сентября 2020 года. В рамках выплат основного долга фонд будет ежемесячно возвращать по 8 миллионов 333 тысячи рублей. Вознаграждение банка в виде процентов составит 62,5 миллиона, что соответствует примерно 13 процентам годовых. Рассчитываться с «Тольяттихимбанком» будут из собственных средства фонда, в том числе, взносов на капремонт.
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