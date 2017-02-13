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Топ-новости: Морозная погода сохранится три дня, рынок первичного жилья может обвалиться, в Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка
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7 февраля 2017, 05:57
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Топ-новости: Под Тольятти маньяк с отверткой напал на женщин; рынок может покинуть крупный застройщик; авто разорвало пополам
Под Тольятти маньяк с отверткой напал на двух женщин: одна из них скончалась. По предварительным данным, злоумышленник нанес жертвам многочисленные колото-резаные раны. Детали происшествия здесь.
СОФЖИ больше не строит? С рынка может уйти один из самых крупных и …
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6 февраля 2017, 06:51
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Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста
В "твиттере" администрации Кировского района появились эскизы новой стелы «Самара».
«Вот такая стела может быть оформлена при въезде в город с Кировского моста. Ждём отзывов!» - указано в посте.
Как уже сообщала «ТЕРРА», благоустройство и обновление въездов …
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3 февраля 2017, 09:54
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В Самаре появится прямой авиарейс в Стамбул
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31 января 2017, 11:19
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Топ-новости: Под Тольятти тепловоз протаранил Porsche Panamera GTS за 7,5 млн рублей; кольцевая развязка на Московском шоссе; «Мисс Самара 2017»
Под Тольятти тепловоз протаранил элитный «Порше» за 7,5 млн рублей. По неустановленной причине водитель на Porsche Panamera GTS выехал на пути перед движущимся тепловозом. Подробности аварии узнаете здесь.
Появились чертежи кольцевой развязки на Московском шоссе в Самаре. В …
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30 января 2017, 06:50
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Топ-новости: Самарец скончался в очереди поликлиники; ликвидация городского департамента; срок за забытые в банкомате деньги
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23 января 2017, 06:51
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Топ-новости: В Самару идут аномальные морозы; десятки домов останутся без холодной воды; на Волге провалился автомобиль с людьми
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16 января 2017, 06:34