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Бункер S

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Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста

Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста

В "твиттере" администрации Кировского района появились эскизы новой стелы «Самара».

«Вот такая стела может быть оформлена при въезде в город с Кировского моста. Ждём отзывов!» - указано в посте.

Как уже сообщала «ТЕРРА», благоустройство и обновление въездов 
3 февраля 2017, 09:54
В Самаре появится прямой авиарейс в Стамбул

В Самаре появится прямой авиарейс в Стамбул

Из аэропорта Курумоч можно будет улететь в Стамбул. Первый авиарейс по маршруту запланирован на март, сообщила пресс-служба аэропорта. Турецкая авиакомпания Atlasglobal уже открыла продажу билетов. В осенне-зимний период самолеты будут летать в Стамбул два раза в неделю – по средам 

31 января 2017, 11:19
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30 января 2017, 06:50
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16 января 2017, 06:34
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