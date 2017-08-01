В Самаре выбирают место под кремль … «Почему в Самаре нет кремля и обсерватории?» - этот вопрос обсуждают в жж-сообществе samara_ru. «Например, в Астрахани, Нижнем Новгороде, нашей Сызрани и некоторых других городах ПФО кремль есть, а у нас нет, - пишет автор. - Вместе с тем