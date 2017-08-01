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В Самаре выбирают место под кремль
«Почему в Самаре нет кремля и обсерватории?» - этот вопрос обсуждают в жж-сообществе samara_ru. «Например, в Астрахани, Нижнем Новгороде, нашей Сызрани и некоторых других городах ПФО кремль есть, а у нас нет, - пишет автор. - Вместе с тем …
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1 августа 2017, 09:52
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К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой
Блогер Сергей Игуменов считает, что малый бизнес Самары «накрывается медным тазом Шаурмы». «Что-то не так в самарском королевстве, если массово закрываются такие тузы общепита, как сеть трактиров русской национальной кухни «Жили-Были». Вместо же них вспыхивают по углам грязные шаурмичные …
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1 августа 2017, 07:32
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Появилось фото гигантского провала в центре Самары
В Интернете появились фотографии гигантского провала, который накануне возник в центре Самары, на дороге по улице Молодогвардейской. Как уже сообщала «ТЕРРА», 30 июля на участке от Ульяновской до Вилоновской произошла авария - прорвало 900-миллиметровую трубу. Начался потоп.
Напомним, …
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31 июля 2017, 01:39
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После потопа в Самаре перекрыли Молодогвардейскую
В Самаре ограничено движение по улице Молодогвардейской. Перекрыт участок дороги от Вилоновской до Ульяновской. Это связано с проведением аварийных работ после вчерашней аварии на водоводе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», была повреждена 900-миллиметровая труба около дома №172 по Молодогвардейской. …
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31 июля 2017, 11:06
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На Самару идет гроза
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28 июля 2017, 11:52
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В блогах: как самарские трамвайчики будут ездить в Новокуйбышевск?
Блогер Ольга Потапова обсуждает недавнюю передачу Самаре новых низкопольных трамваев. "По городу пошел слух, что якобы имеются планы пустить эти трамваи до Новокуйбышевска, через Южный Город. Но как они туда попадут? Допустим, например, проложат трамвайные пути по одному из …
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28 июля 2017, 08:33
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Тольятти снова затопило, есть видео
В пятницу, 21 июля, в Тольятти снова прошел ливень и городские улицы затопило. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Так на улице Воскресенской водитель внедорожника, ехавший по затопленной дороге, не увидел ямы и застрял.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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21 июля 2017, 05:44
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Напор воды растет: кого затопит в Самарской области?
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14 июля 2017, 01:13