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В Тольятти пропал 16-летний подросток

В Тольятти пропал 16-летний подросток

Полицейские ищут в Автограде пропавшего без вести 16-летнего Виталия Еремина. Он ушел из дома на улице Железнодорожной еще в 10:00 26 декабря и до сих пор не вернулся. На связь с близкими школьник перестал выходить в тот же день примерно 
10 января 2019, 07:50
В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке

В блогах: как мусорная реформа стартовала в самарской глубинке

Блогер Виталий Ковригин рассказал, как в сельском поселении Красная Горка Кинель-Черкасского района стартовала мусорная реформа. "У нас это напоминает очередной анекдот из жизни села, - утверждает автор. - Как и везде, в Красной Горке тоже решили заняться сбором мусора 
10 января 2019, 05:25
Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке

Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке

В Самаре завели уголовное дело на старшего помощника начальника отделения военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов города. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 6 декабря в кабинете военного комиссариата он взял 170 тысяч рублей от некого гражданина. 
10 января 2019, 05:02
Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»

Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»

Кадровые рокировки в самарских «Крыльях Советов» в самом разгаре: несколько игроков уже ушли, но в ближайшее время появятся новые. По словам директора по развитию команды Александра Шикунова, Йоан Молло и Жозе Надсон расстались с клубом. Но слухи об уходе Александра 
10 января 2019, 04:42
В блогах: Год свинюшки, или На каких стульях сидят следователи Отрадного

В блогах: Год свинюшки, или На каких стульях сидят следователи Отрадного

Самарчанка Мария Тимофеева показала в "Фейсбуке", какой распрекрасный стул стоит в следственном комитете по городу Отрадному Самарской области. "Эта "мебель" очень ненавязчиво и не банально намекает на символ приближающегося праздника. Свинюшка форевер. Этот стул мне вынесли из жалости. Второй 
29 декабря 2018, 10:55
В блогах: на площади в Новокуйбышевске установили псевдодеда и псевдовнучку

В блогах: на площади в Новокуйбышевске установили псевдодеда и псевдовнучку

Повеселила читателей в "Фейсбуке" самарчанка Юлия Сафанова. Она показала, каких колоритных Деда Мороза и Снегурочку установили на площади возле елки в Новокуйбышевске. "Теперь весь город в потрясении, - утверждает девушка. - Сказочные персонажи навевают страх на малолетних горожан, а 
26 декабря 2018, 05:23
В блогах: в Самаре на 37-м маршруте пустили

В блогах: в Самаре на 37-м маршруте пустили "Новогодний автобус желаний"

Новогоднюю тему продолжает и самарский городской перевозчик "СамараАвтоГаз". Компания поведала в "Твиттере", что сегодня на одном из маршрутов предприятия вышел в рейс «Новогодний автобус желаний». Вместе с пассажирами в автобусе - Дед Мороз и Снегурочка. Они будут дарить горожанам 
26 декабря 2018, 05:12
В блогах: Самара не новогодняя и не нарядная

В блогах: Самара не новогодняя и не нарядная

Блогер perevozchic пожаловался, что Самара в эти дни совсем не новогодняя и не нарядная: "Город украсили, но не там, где надо. Например, Московское шоссе. Но ведь по нему из людей никто и никогда не гуляет. Одни транзитные пассажиры и 
25 декабря 2018, 06:07
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