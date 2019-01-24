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«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»
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24 января 2019, 02:17
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В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе
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24 января 2019, 01:00
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Огонь уничтожил частный дом под Сызранью: в пламени погибла женщина
В селе Губино под Сызранью утром в четверг произошла трагедия: сгорел частный дом на улице Советской, на пожаре погибла женщина. На месте происшествия работали 10 огнеборцев и четыре единицы техники. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли, выяснилось, что огонь распространился на площадь …
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24 января 2019, 12:43
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На Безымянке рванула труба с холодной водой
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24 января 2019, 12:04
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Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены
В четверг, 24 января, в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу имени Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что крупнейшая больница региона …
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24 января 2019, 11:50
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В блогах. По Самаре гуляет слух о цыганах, ворующих детей в торговых центрах
В паблике "Новости Самары - Самара life" появился слух о том, что в одном из торговых центров Самары якобы чуть не украли ребенка. "Сегодня слышал, что в "Амбаре" цыгане чуть ребенка не украли. Вовремя среагировали охранники. Нашли ребенка в …
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24 января 2019, 11:18
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В блогах: Самарчанка решила почистить зубы «Туалетным утенком»
Об абсурдном ЧП рассказали в другом паблике "ВК" - «Подслушано | Самара». В одну из городских больниц вчера привезли женщину с массированным ожогом полости рта. После оказания первой помощи врачи поинтересовались у нее, что же произошло? Как выяснилось, она …
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23 января 2019, 10:35
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В блогах: «Парки Самары» признались, почему наряжают елки только «наполовину»
Муниципальное предприятие «Парки Самары» призналось в "Твиттере", почему в Самаре приходится наряжать елки только «наполовину». Дело в том, что недобросовестные граждане воруют гирлянды. Жители поинтересовались у МП, что за странный стиль украшения елок компания использует в парке «Молодежный»? Деревья украшены …
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23 января 2019, 10:31
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В блогах: В Сызрани «котейка» пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить рыбы у рыбаков
В группе «Рыбалка в Сызрани» соцсети "ВКонтакте" поведали про удивительную «котейку», которая пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить свежей рыбы у местных рыбаков. «Покормить котейку на рыбалке - это святое. Не отходя от лунки, свежайшая рыба», - прокомментировал …
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22 января 2019, 04:59
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