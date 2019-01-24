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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»

«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»

В Самарскую область может вернуться музыкальный фестиваль, который в последний раз своего проведения в 2013 году собрал 691 000 человек. В течение четырех лет на него приезжали зрители со всей страны и немудрено - на площадке выступали как известные российские 
24 января 2019, 02:17
В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В ночь на четверг, 24  января, пожарные тушили автобус на Ракитовском шоссе в областной столице. Как только сигнал поступил дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях, на место происшествия выехали девять сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. По 
24 января 2019, 01:00
Огонь уничтожил частный дом под Сызранью: в пламени погибла женщина

Огонь уничтожил частный дом под Сызранью: в пламени погибла женщина

В селе Губино под Сызранью утром в четверг произошла трагедия: сгорел частный дом на улице Советской, на пожаре погибла женщина. На месте происшествия работали 10 огнеборцев и четыре единицы техники. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли, выяснилось, что огонь распространился на площадь 
24 января 2019, 12:43
На Безымянке рванула труба с холодной водой

На Безымянке рванула труба с холодной водой

В четверг рано утром, 24 января, в Промышленном районе Самары снова прорвало трубу на Безымянке. На этот раз речь идет о течи холодной воды из люка на улице Средне-Садовой. По словам представителей «Самарских коммунальных систем», утечка произошла на трубе диаметром 
24 января 2019, 12:04
Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

В четверг, 24 января, в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу имени Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что крупнейшая больница региона 
24 января 2019, 11:50
В блогах. По Самаре гуляет слух о цыганах, ворующих детей в торговых центрах

В блогах. По Самаре гуляет слух о цыганах, ворующих детей в торговых центрах

В паблике "Новости Самары - Самара life" появился слух о том, что в одном из торговых центров Самары якобы чуть не украли ребенка. "Сегодня слышал, что в "Амбаре" цыгане чуть ребенка не украли. Вовремя среагировали охранники. Нашли ребенка в 
24 января 2019, 11:18
В блогах: Самарчанка решила почистить зубы «Туалетным утенком»

В блогах: Самарчанка решила почистить зубы «Туалетным утенком»

Об абсурдном ЧП рассказали в другом паблике "ВК" - «Подслушано | Самара». В одну из городских больниц вчера привезли женщину с массированным ожогом полости рта. После оказания первой помощи врачи поинтересовались у нее, что же произошло? Как выяснилось, она 
23 января 2019, 10:35
В блогах: «Парки Самары» признались, почему наряжают елки только «наполовину»

В блогах: «Парки Самары» признались, почему наряжают елки только «наполовину»

Муниципальное предприятие «Парки Самары» призналось в "Твиттере", почему в Самаре приходится наряжать елки только «наполовину». Дело в том, что недобросовестные граждане воруют гирлянды. Жители поинтересовались у МП, что за странный стиль украшения елок компания использует в парке «Молодежный»? Деревья украшены 
23 января 2019, 10:31
В блогах: В Сызрани «котейка» пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить рыбы у рыбаков

В блогах: В Сызрани «котейка» пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить рыбы у рыбаков

В группе «Рыбалка в Сызрани» соцсети "ВКонтакте" поведали про удивительную «котейку», которая пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить свежей рыбы у местных рыбаков. «Покормить котейку на рыбалке - это святое. Не отходя от лунки, свежайшая рыба», - прокомментировал 
22 января 2019, 04:59
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