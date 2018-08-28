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Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание
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28 августа 2018, 02:49
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Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена
Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».
Напомним, об …
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28 августа 2018, 02:33
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В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов
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28 августа 2018, 01:59
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В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях …
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28 августа 2018, 01:32
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Вдова банкира Пузикова отсудила у государства 1,75 млн рублей
В понедельник, 27 августа, Ленинский районный суд частично удовлетворил иск вдовы заместителя директора самарского филиала «Россельхозбанка» Екатерины Пузиковой. По решению служителей Фемиды министерство финансов России должно выплатить женщине 1 млн 750 тыс. рублей как компенсацию морального вреда, который был нанесен …
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28 августа 2018, 08:33
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В Самаре участник драки в коммуналке попал в больницу
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28 августа 2018, 08:13
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Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя
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27 августа 2018, 05:27
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37